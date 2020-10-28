Режим надзвичайної ситуації планують продовжити: відома дата
У Кабінеті міністрів планують продовжити режим надзвичайної ситуації через пандемію COVID-19. Там назвали терміни, доки він триватиме.
Режим НС продовжать на всій території України. Про це мовиться в порядку денному до засідання уряду 28 жовтня 2020 року, пише 24 канал.
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Доки продовжать НС
Відтак, Кабінет міністрів планує продовжити режим НС в країні до 31 грудня 2020 року. Його встановили ще у березні 2020 року через пандемію.
Розпорядження про зміни щодо надзвичайної ситуації в Україні / Фото "РБК-України"
Які причини
В пояснювальній записці до розпорядження зазначено, що таке рішення приймуть через стрімке поширення COVID-19. Там наголосили, що епідемічна ситуація значно погіршилась.
"У зв'язку з продовженням терміну дії карантину виникла потреба у продовженні для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2020 року", – пише у документі.