У Кабінеті міністрів планують продовжити режим надзвичайної ситуації через пандемію COVID-19. Там назвали терміни, доки він триватиме.

Режим НС продовжать на всій території України. Про це мовиться в порядку денному до засідання уряду 28 жовтня 2020 року, пише 24 канал.

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Доки продовжать НС

Відтак, Кабінет міністрів планує продовжити режим НС в країні до 31 грудня 2020 року. Його встановили ще у березні 2020 року через пандемію.



Розпорядження про зміни щодо надзвичайної ситуації в Україні / Фото "РБК-України"

Які причини

В пояснювальній записці до розпорядження зазначено, що таке рішення приймуть через стрімке поширення COVID-19. Там наголосили, що епідемічна ситуація значно погіршилась.

Довідка. 13 жовтня Кабмін продовжив адаптивний карантин до кінця 2020 року.

"У зв'язку з продовженням терміну дії карантину виникла потреба у продовженні для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2020 року", – пише у документі.

Що таке режим надзвичайної ситуації? Режим надзвичайної ситуації – стан на окремій адміністративній території, коли порушено умови нормальної життєдіяльності людей. Відрізняється від надзвичайного стану відсутністю обмежень конституційних прав громадян.

Що передбачає надзвичайна ситуація / Інфографіка 24 каналу