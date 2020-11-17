Уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня. Він діятиме щосуботи та щонеділі до 30 листопада. Через встановлені обмеження на вихідних ресторани та кафе зможуть працювати лише на виніс, а спортзали, ТРЦ та заклади культури взагалі не будуть працювати.

Сайт 24 каналу розповідає, як будуть працювати на вихідних банки, пошти, перукарні, салони краси, кінотеатри, АЗС та інші заклади.

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Пошта

На роботу поштових відділень карантин вихідного дня не розповсюджується. Так, відділення "Укрпошти" працюватимуть у звичайному режимі. Про це повідомив у Facebook гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Графік відділень Укрпошти залишається без змін – ми, як і аптеки, працюємо на вихідних. Розуміємо, що багатьох з Вас зачепили обмеження карантину вихідного дня. Але ми працюємо саме для того, щоб навіть ті, хто закриті на вихідні, могли зберегти свій бізнес, відправляючи свої товари через нас. А ті, хто не може доїхати до торгового центру в будні, могли їх безпечно купити онлайн, – написав Смілянський.

Графік роботи відділень "Укрпошти":

Субота – 10:00 – 19:00

Неділя – 10:00 – 15:00

В компанії також зазначили, що в період Новорічних та різдвяних свят 250 найбільш завантажених відділень працюватимуть без вихідних, інші відділення – за раніше встановленим графіком.

"Нова пошта" також працює без змін. В компанії повідомляють, що всі відділення будуть працювати за тим графіком, що й раніше.

Загалом, на вихідних відділення НП будуть працювати за наступним графіком:

Субота – 8:00 – 19:00

Неділя – 11:00 – 18:00

Але більш детальну інформацію окремо для кожного відділення можна знайти на сайті компанії. Втім, варто пам’ятати, що не будуть працювати ті відділення, які знаходяться у торговельно-розважальних центрах, адже вони закриті відповідно до карантину вихідного дня.

Банки

Робота закладів з надання фінансових послуг на вихідних дозволена. Тож банки працюють у звичному режимі та за тим графіком, який був встановлений раніше. Втім, якщо запланували похід до відділення банку, краще перевірити його графік роботи на офіційному сайті фінансової установи.

Транспорт

На щастя, карантин вихідного дня не торкнувся транспорту. Так, все ще зберігається заборона на перевезення в пасажирському транспорті більшої кількості людей, ніж кількість наявних сидячих місць. Незважаючи на це, маршрутки, тролейбуси, метро та інші види транспорту продовжують працювати. Також не закрилося міжобласне та міжрегіональне сполучення.

Автотранспорт, в тому числі маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї і залізниця будуть перевозити пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення. Внутрішні авіаперевезення – без обмежень, – зазначив міністр інфраструктури Криклій.

Що стосується зони duty free у аеропортах, то вона також буде працювати без змін, але перекусити на фудкортах не вийде, адже там можна буде лише взяти їжу з собою.

АЗС

На карантині вихідного дня дозволяється робота заправок та СТО. Щоправда, на АЗС також не працюватимуть фудкорти.

Магазини

Магазини, які продають харчові продукти, не потрапляють під карантинні обмеження. А от гіпермаркети, які реалізують широкий спектр товарів, повинні торгувати товарами першої необхідності (продукти, ліки, ветеринарні препарати, корм і т.д.) на площі не менш як 60%, тоді вони можуть продовжувати роботу на вихідних.

Кафе та ресторани

Особливого удару карантин вихідного дня завдав саме кафе та ресторанам, у яких на вихідних був найбільший дохід. Але з 00:00 суботи до 00:00 понеділка вони можуть продавати їжу лише на виніс або ж за допомогою кур’єрської доставки.

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Розважальні заклади

Ні кінотеатри, ні музеї, ні виставки, ні театри на вихідних в Україні також не працюють. Окрім цього заборонена робота закладів культури, які проводять культурно-масові заходи, наприклад, концерти, фестивалі тощо.

Спортзали та салони краси

Під заборону вихідного дня потрапили також спортзали, басейни, фітнес-центри. Так, у соцільних мережах та на своїх офіційних сайтах більшість спортзалів та фітнес-центрів зазначили, що зачинаються на вихідні та будуть чекати своїх відвідувачів у понеділок

Також на вихідних не працюють перукарні, салони краси, центри лазерної епіляції та інші заклади, які надають послуги у сфері краси.

Хто порушував карантинні обмеження

Глава Нацполіції Ігор Клименко, розповів, що на вихідних 14-15 листопада поліція склала майже 2 тисячі адміністративних протоколів за порушення карантину та відкрила 9 кримінальних проваджень.

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Загалом поліція за суботу – неділю закрила майже 2 400 суб'єктів господарювання, які працювали всупереч постанові Кабміну, – розповів Клименко.

Найчастіше карантин порушували у Львівській, Дніпропетровській, Тернопільській, Черкаській, Одеській та Київській областях.