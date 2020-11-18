Внаслідок постійного тиску на Мосву за допомогою санкцій з боку США та ЄС режим Володимира Путіна поступово втомлюється. Представник Держдепу США Стівен Біган переконаний, що Кремлю все важче схвалювати рішення щодо залучення ресурсів.

Російський уряд помітно виснажується, заявив заступник держсекретаря США Стівен Біган під час конференції "На шляху до Варшавського безпекового форуму". Його цитує Укрінформ.

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Він підкреслив, що таке "виснаження" може бути наслідком санкційного тиску, а також посилення активності НАТО та ЄС у Чорноморському регіоні й підтримки держав тут.

Можливо, ми спостерігаємо певну віддачу від цих тривалих "інвестицій". Було б занадто оптимістично очікувати негайного результату від тиску Заходу. Та очевидно, що російському уряду доводиться приймати дедалі складніші рішення в контексті залучення ресурсів,

– заявив Стівен Біган.

Відтак він переконаний, що Росії зацікавлена в пролонгації зі США договору СНО-ІІІ. Мовиться про договір щодо скорочення й обмеження наступального озброєння.

"Я впевнений, що ми знайдемо спосіб це зробити. Та я не думаю, що росіяни спроможні інвестувати в стратегічну модернізацію або розширення своїх систем так, щоби конкурувати з нами", – переконаний представник Держдепу.