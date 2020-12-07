В акваторії Азовського моря 7 грудня вирує потужний шторм. Через це розмило дорогу до президентської резиденції в заповіднику "Бирючий острів".

Наслідки шторму на морі

Пориви вітру в Кирилівці досягають 25 − 30 метрів в секунду, а двометрові хвилі наступають на берег. Про це повідомляє ТСН.

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У результаті цього дорогу, яка з'єднує материк із заказником, розмило.

А єдиний сухопутний шлях до Бірючого острова тепер заблокований. Окрім туристичних баз, там розташований маєток державного управління справами, закріплений за Володимиром Зеленським.

Крім того, шторм затоплює бази відпочинку та кафе на узбережжі. У воді опинилися й опори ліній електропередач.

Що прогнозують синоптики

За інформацією Укргідрометцентру, вдень 7 грудня на акваторії Азовського моря очікуються пориви вітру 25 − 30 метрів за секунду, висота хвиль становитиме 15 − 20 дециметрів. Прогнозують також швидке обмерзання суден.

Через це оголосили ІІ рівень небезпечності – помаранчевий.

Експерти повідомляють, що негода в регіоні буде вирувати щонайменше 3 доби.

Що відомо про Бирючий острів? Розташований у північно-західній частині Азовського моря, розширеній частині Федотової коси. Разом з вузькою північною частиною Федотової коси Бирючий острів утворює Утлюкський лиман.

Ситуація на Азовському морі: дивіться відео

Дорогу на Бирючий острів розмило: дивіться карту