Санта-Клаус офіційно відкрив Різдвяний сезон. Зробив він це онлайн, водночас пообіцяв, що попри карантин, кожен малюк отримає бажаний подарунок.

Через пандемію у фінському Рованіємі значно поменшало гостей, аж на 90% скоротився потік туристів. Однак місцеві турфірми сподіваються, що вже наступної осені резиденція Санти буде відкрита для відвідувачів. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте також Коронавірус ударив по Різдву в Італії: скасували знамениті ярмарки в Трентіно

Що сказав Санта

Під час відкриття святкового сезону Санта-Клаус закликав усіх не засмучуватися, думати позитивно. Як зазвичай, улюблений дідусь дітлахів порадив святкувати Різдво у родинному колі, навіть якщо для цього вони зустрінуться онлайн. А дітлахів запевнив, що він зі своїми помічниками обов’язково доставить різдвяні подарунки.

Що відомо про резиденцію Санти

Казкове помістя Санта-Клауса розташувалося в фінській Лапландії у невеликому містечку Рованіємі. Тут можна зустрітися зі справжнім Сантою та пограти з його помічниками гномами. І не біда, якщо ви приїхали влітку – резиденція працює цілорічно. З "офісу" білобородого дідуся можна відправити листівку чи навіть посилку.



Резиденція Санта-Клауса в Лапландії / Фото svit-ua.com.ua