У резиденції Папи Римського виявили COVID-19
У Будинку Святої Марфи – резиденції Папи Римського у Ватикані – виявили коронавірус. Наразі відомо про один випадок зараження. Інфікованого ізолювали разом з усіма, хто з ним контактували.
Наразі COVID-19 у зараженого протікає безсимптомно. Про це повідомляє Vatican News.
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Він (заражений – 24 канал) тимчасово виїхав з Будинку Святої Марфи, де зазвичай мешкає,
– розповіли у Ватикані.
Що відомо про COVID-19 у Ватикані
- Наразі у місті-державі перебувають 10 людей, заражених коронавірусом.
- Всього від початку пандемії коронавірусу у Ватикані зафіксовано 26 випадків зараження COVID-19.
- Папу Римського дистанціюють від усіх, хто може бути зараженим. Ще у ранній молодості понтифік пережив інфекцію, яка на все життя пошкодила йому легеню. Папа Франциск декілька разів здавав тест на коронавірус, однак, на щастя, щоразу отримував негативний результат.
- Один із помічників Папи Римського перехворів на коронавірус ще у травні 2020.
- У липні Папська Академія оприлюднила документ "Humana communitas в епоху пандемії. Неактуальні роздуми про відродження життя". У посланні йдеться, що в час посиленої загрози загрози для життя, людству необхідно співпрацювати та підтримувати відповідальну солідарність.