У Будинку Святої Марфи – резиденції Папи Римського у Ватикані – виявили коронавірус. Наразі відомо про один випадок зараження. Інфікованого ізолювали разом з усіма, хто з ним контактували.

Наразі COVID-19 у зараженого протікає безсимптомно. Про це повідомляє Vatican News. Зверніть увагу В епіцентрі поширення вірусу Італії ввели нові обмеження: що заборонили Він (заражений – 24 канал) тимчасово виїхав з Будинку Святої Марфи, де зазвичай мешкає,

– розповіли у Ватикані. Що відомо про COVID-19 у Ватикані Наразі у місті-державі перебувають 10 людей, заражених коронавірусом.

Всього від початку пандемії коронавірусу у Ватикані зафіксовано 26 випадків зараження COVID-19.

Папу Римського дистанціюють від усіх, хто може бути зараженим. Ще у ранній молодості понтифік пережив інфекцію, яка на все життя пошкодила йому легеню. Папа Франциск декілька разів здавав тест на коронавірус, однак, на щастя, щоразу отримував негативний результат.

Один із помічників Папи Римського перехворів на коронавірус ще у травні 2020.

У липні Папська Академія оприлюднила документ "Humana communitas в епоху пандемії. Неактуальні роздуми про відродження життя". У посланні йдеться, що в час посиленої загрози загрози для життя, людству необхідно співпрацювати та підтримувати відповідальну солідарність.