Новим головою Дніпропетровської ОДА потворно стане Резніченко: Кабмін погодив його кандидатуру
Кабінет Міністрів підтримав кандидатуру Валентина Резніченка на посаду голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Сталося це під час засідання уряду 9 грудня.
Докладніше про погодження Резніченка
Також на засіданні з допомогою відеозв'язку був присутнім сам Резніченко. Він представив себе та заявив, що має 20 років управлінського досвіду. Про це повідомляє 24 канал.
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Я розумію цей регіон, це моя рідна область. Першочергові кроки – згуртування нової облради для ухвалення обласного бюджету, боротьба з поширення коронавірусної хвороби, завершення реформи децентралізації не лише з передачею грошей, а й відповідальності за результат,
– наголосив він.
Відомо, що Резніченкові – 48 років, він народився у Дніпрі. На посаді голови ОДА Резніченко змінить Олександра Бондаренка. Звільнення останнього також погодили на засіданні уряду 9 листопада.
До слова, деякі міністри говорили, що вже знайомі з Резніченком і зичили йому успіхів.
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Що відомо про Валентина Резніченка
- Резніченко вже обіймав цю посаду голови Дніпропетровської ОДА з березня 2015 по червень 2019 року. Його призначив п'ятий президент Петро Порошенко відразу після звільнення олігарха Ігоря Коломойського. Останній пробув на посаді майже рік.
- У червні 2019 року президент України Володимир Зеленський звільнив Резніченка з посади голови ДніпрОДА у зв'язку із закінченням терміну президентських повноважень Петра Порошенка. Тоді виконувачем обов'язків голови ОДА став Дмитро Батура.
- Після цього Резніченко приєднався до партії "Пропозиція", відомої також як "партія мерів". Він був першим номером у списку політсили на виборах до Дніпропетровської обласної раду.
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