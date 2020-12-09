Кабінет Міністрів підтримав кандидатуру Валентина Резніченка на посаду голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Сталося це під час засідання уряду 9 грудня.

Докладніше про погодження Резніченка

Також на засіданні з допомогою відеозв'язку був присутнім сам Резніченко. Він представив себе та заявив, що має 20 років управлінського досвіду. Про це повідомляє 24 канал.

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Я розумію цей регіон, це моя рідна область. Першочергові кроки – згуртування нової облради для ухвалення обласного бюджету, боротьба з поширення коронавірусної хвороби, завершення реформи децентралізації не лише з передачею грошей, а й відповідальності за результат,

– наголосив він.

Відомо, що Резніченкові – 48 років, він народився у Дніпрі. На посаді голови ОДА Резніченко змінить Олександра Бондаренка. Звільнення останнього також погодили на засіданні уряду 9 листопада.

До слова, деякі міністри говорили, що вже знайомі з Резніченком і зичили йому успіхів.

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Що відомо про Валентина Резніченка