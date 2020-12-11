Президент Володимир Зеленський 10 грудня призначив Валентина Резніченка главою Дніпропетровської ОДА. Вручення службового посвідчення відбулося в Офісі Президента.

Зеленський сподівається, що досвід Резніченка та його знання регіону сприятимуть процвітанню Дніпропетровщини. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Окрім того, Зеленський підписав указ, яким звільнив з посади голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка.

Президент подякував йому за роботу та заявив, що сподівається на майбутні спільні проєкти з Бондаренком.

Зверніть увагу! 9 грудня під час засідання Кабінет Міністрів погодив кандидатуру Резніченка на посаду очільника Дніпропетровської ОДА.

Що відомо про Резніченка