Резніченко став новим главою Дніпропетровської ОДА: що сказав Зеленський
Президент Володимир Зеленський 10 грудня призначив Валентина Резніченка главою Дніпропетровської ОДА. Вручення службового посвідчення відбулося в Офісі Президента.
Зеленський сподівається, що досвід Резніченка та його знання регіону сприятимуть процвітанню Дніпропетровщини. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
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- Окрім того, Зеленський підписав указ, яким звільнив з посади голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка.
- Президент подякував йому за роботу та заявив, що сподівається на майбутні спільні проєкти з Бондаренком.
Що відомо про Резніченка
- Резніченко народився і мешкає у Дніпрі.
- Навчався у Державній металургійній академії України
- У 2015 році очолив Запорізьку ОДА.
- Посаду голови Дніпропетровської ОДА вже обіймав з березня 2015 по червень 2019 року.
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