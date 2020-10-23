Деяким регіонам окупованого Донбасу загрожує екологічна катастрофа. Все через радіаційне забруднення, про яке мало хто знає.

Україна звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії щодо проведення моніторингової місії. Про це заявив віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков на Київському Безпековому Форумі.

Читайте також Скільки людей загинули від агресії Росії за роки війни на Донбасі: сумна статистика

Чому Донбасу загрожує екологічна катастрофа

Резніков наголосив, що справа не тільки у забрудненому повітрі, ґрунті, розриві боєприпасів і замінуванні. На Донбасі є ядерне забруднення.

Мало хто знає, але в 1979 році на території шахти "Юнком" радянська влада здійснила ядерний вибух: 0,3 кілотонни у тротиловому еквіваленті,

– розповів міністр.

За словами політика, після вибуху капсулу залишили в шахті, однак постійно відкачували воду, щоб запобігти потраплянню радіації у ґрунт і воду. Проте 2 роки тому окупанти припинили відкачувати воду. Відтак радіація вже надходить у питну воду.

Екокатастрофа загрожує не тільки Донбасу

Унаслідок цього, через декілька місяців, на окупованому Донбасі, а також у південних районах Ростовської області може виникнути екологічна ситуація. Аналогічна ситуація склалась в Криму. Крім того, фахівці не виключають ймовірності, що загроза існує в акваторії Азовського моря. Також наслідки екокатастрофи на півночі Криму торкнуться не тільки Україну, а й весь чорноморський регіон: Румунію, Болгарію, Грузію, Туреччину.

До речі Стан повітря в Україні щороку погіршується: причини та наслідки екоситуації

Які заходи вживає Україна

На початку жовтня Резніков зв'язався генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гросси і озвучив запит України про вимогу провести експертизу і відправити моніторингову місію групи експертів на Донбас.

Однак залишається питання, чи пропустять російські найманці експертну групу на ці території.