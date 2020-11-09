Якщо перерахувати домовленості, досягнуті під час зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі в 2019 році, можна сказати, що сторони їх виконали. І це є основою для нової зустрічі.

Заява Резнікова щодо паризьких домовленостей

Як зауважив у коментарі "Радіо Свобода" віцепрем’єр, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, Україна майже реалізувала вищезазначені домовленості.

Актуально Зеленський оприлюднив дату зустрічі радників "нормандської четвірки"

Про це він сказав у відповідь на питання про дедлайн для поступу в переговорах, про який торік заявляв президент Володимир Зеленський. Міністр припустив, що мовилося про рік з моменту Паризького саміту, хоча підкреслив, що це лише його припущення.

Мене спитали журналісти, що мав на увазі президент Зеленський, коли казав, що він бере рік. Я казав, що, напевне, на мою думку, зокрема домовившись 9 грудня з лідерами нормандського формату про певний план дій, який виписано в Паризькому саміті, ми беремо рік на те, щоб його реалізувати. І ми майже його реалізували,

– зауважив Резніков.

Які пункти домовленостей, за словами Резнікова, реалізувала Україна

Мінська Тристороння контактна група визначила 4 нових ділянки для розведення сил від лінії розмежування, а також 19 місць для гуманітарного розмінування.

10 листопада планують відкрити 2 нових пункти перетину лінії розмежування.

Режим тиші продовжує працювати, попри порушення.

"Якщо перерахувати домовленості в Парижі, можна сказати, що сторони виконали. І це є підставою для нової зустрічі", – наголосив Резніков.

Він додав, але, зокрема, на новій зустрічі в Берліні лідери нормандського формату можуть сісти та сказати: дещо ми не зробили, тож давайте запитаємо у себе:

чому,

хто не доклав зусиль,

хто, можливо, винен,

чи поставили ми собі реальні плани,

чи, можливо, ми десь не допрацювали.

"І про це всі четверо поговорять – представники Росії, України, Німеччини та Франції", – припустив міністр.

Зверніть увагу Коли ТКГ і "нормандська четвірка" розглядатиме "План дій щодо Донбасу": заява Єрмака

Перемовини у нормандському форматі: що відомо

Востаннє перемовини за участю лідерів країн нормандської четвірки пройшли 9 грудня 2019 року в Парижі. Це був перший такий захід із 2016 року та третій загалом. Під час паризького саміту політики досягли низку домовленостей щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.



Про що домовилися учасники паризького саміту в грудні 2019 року / Інфографіка 24 каналу

Наступна зустріч мала відбутися в Берліні весною 2020 року. Однак через ситуацію з коронавірусом перемовини ускладнилися та її перенесли на пізніший термін. На коли саме – наразі невідомо.

Востаннє радники лідерів країн нормандського формату зустрічалися 11 вересня. За словами голови ОПУ Андрія Єрмака, протягом переговорів делегації "пройшлися" по всіх пунктах, що стосуються паризьких домовленостей. Зокрема, обговорили доступ Червоного хреста на окуповані території та обмін полоненими. Також сторони домовились, що режим тиші, який почав діяти 27 липня, буде продовжено, попри провокації.