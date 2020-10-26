Позиція колишнього члена Тристоронньої контактної групи Вітольда Фокіна не відповідала тактиці ведення переговорів. Крім того, вона суперечила ідеології української делегації.

Саме тому Зеленський звільнив Фокіна з ТКГ. Про це заявив Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

До речі Казус Фокіна: хто винен у призначенні політика з проросійськими поглядами?

Резніков зауважив, що в української делегації не було ніякого сумніву, що йде війна між Україною і Російською Федерацією та агресором є саме Росія. Натомість Фокін говорив інакше.

Що відомо про звільнення Фокіна з ТКГ