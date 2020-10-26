Резніков розповів, чому Фокіна звільнили з ТКГ
Позиція колишнього члена Тристоронньої контактної групи Вітольда Фокіна не відповідала тактиці ведення переговорів. Крім того, вона суперечила ідеології української делегації.
Саме тому Зеленський звільнив Фокіна з ТКГ. Про це заявив Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
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Резніков зауважив, що в української делегації не було ніякого сумніву, що йде війна між Україною і Російською Федерацією та агресором є саме Росія. Натомість Фокін говорив інакше.
Що відомо про звільнення Фокіна з ТКГ
- Фокін, увійшовши до складу ТКГ, почав озвучувати провокативні заяви про війну на Донбасі.
- Зокрема, він говорив про повну амністію бойовиків та особливий статус Донбасу.
- Потім Фокін заявив, що не бачить доказів того, що на Сході триває війна між Україною та Росією.
- Такі заяви викликали шквал критики та обурення у суспільстві. Після цього Фокіна звільнили.