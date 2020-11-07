Віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков заявив, що стратегію економічного розвитку Донбасу можуть внести до Ради вже навесні 2021 року. Також він розповів, які нововведення відбудуться на адміністративному кордоні з тимчасово окупованих Кримом та Донбасі.

Резніков додав, що наразі триває робота над стратегією економічного розвитку Донецької та Луганської областей, підконтрольних уряду територій. Про це повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції.

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За словами Резнікова, стратегію внесуть на розгляд Верховної Ради вже навесні разом з усіма супутніми актами, які забезпечать її реалізацію.

Що відомо про стратегію економічного розвитку Донбасу

Стратегія буде концентруватися на потреби людей і територіальних громад, в яких вони живуть.

Вона включатиме розвиток областей трьома шляхами: створення умов для залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій, фінансування розвитку шляхом державного бюджету; фінансування коштом міжнародних донорів і організацій.

Економічний розвиток Донбасу неможливий без розвитку громад, які, зокрема, перебувають безпосередньо на лінії зіткнення з тимчасово непідконтрольними уряду територіями,

– зазначив він.

Резніков зауважив, що 10 листопада має запрацювати модернізований КПВВ "Щастя". Аналогічні сервісні хаби відкриють у 2021 році на всіх КПВВ. Також віцепрем'єр анонсував відкриття сервісного хабу в Новотроїцькому, а також модернізацію хабу на Чонгарі.

Як українська влада збирається відновлювати економіку на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський раніше говорив про створення на Донбасі вільної економічної зони. Він заявив, що нині неможливо економічно підняти окуповану частину Донбасу. Мовляв, сьогодні точно ніхто не зможе сказати, скільки коштуватиме реінтеграція цих територій після їхньої деокупації.

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Створення вільної економічної зони має на меті залучення іноземних інвестицій, збільшення експорту товарів і послуг, впровадження нових технологій, більш раціональне використання природних і трудових ресурсів.