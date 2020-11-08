Розважально-інформаційний канал "Дом", який транслюється для жителів окупованого Донбасу, перейде під управління Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій після завершення необхідних процедур. Зокрема, якщо з Держбюджету-2021 виділять гроші для фінансування відомства.

Наразі "Дом" перебуває під опікою Міністерства культури та інформаційної політики. Про це в інтерв'ю "Радіо Свободі" повідомив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

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Принципове рішення ухвалене про передачу "Дому" під опіку нашого міністерства і остаточну крапку поставить парламент, якщо ухвалить рішення про бюджет на 2021 рік. Я маю надію, що ми отримаємо співпрацю з телеканалом,

– зауважив Резніков.

Водночас, за його словами, відомство вже відпрацьовує систему донесення сигналу "не тільки телевізійного, але й телерадіомовлення та інших варіантів" на окуповані території.

"Це виклик, ми над ним працюємо. Думаю, що через певний період часу ми зможемо, навіть розказати, яка це буде безпосередньо програма. Телеканал "Дом" – один із інструментів, який має доносити цей сигнал, але не єдиний", – сказав міністр.

Що відомо про телеканал "Дом"