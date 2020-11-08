Резніков розповів, коли телеканал "Дом" перейде під управління його міністерства
Розважально-інформаційний канал "Дом", який транслюється для жителів окупованого Донбасу, перейде під управління Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій після завершення необхідних процедур. Зокрема, якщо з Держбюджету-2021 виділять гроші для фінансування відомства.
Наразі "Дом" перебуває під опікою Міністерства культури та інформаційної політики. Про це в інтерв'ю "Радіо Свободі" повідомив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
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Принципове рішення ухвалене про передачу "Дому" під опіку нашого міністерства і остаточну крапку поставить парламент, якщо ухвалить рішення про бюджет на 2021 рік. Я маю надію, що ми отримаємо співпрацю з телеканалом,
– зауважив Резніков.
Водночас, за його словами, відомство вже відпрацьовує систему донесення сигналу "не тільки телевізійного, але й телерадіомовлення та інших варіантів" на окуповані території.
"Це виклик, ми над ним працюємо. Думаю, що через певний період часу ми зможемо, навіть розказати, яка це буде безпосередньо програма. Телеканал "Дом" – один із інструментів, який має доносити цей сигнал, але не єдиний", – сказав міністр.
Що відомо про телеканал "Дом"
- 1 березні 2020 року на базі державного телеканалу іномовлення UATV почав транслюватися телеканал "Дом".
- Його основною метою є повернення жителів окупованих територій до політичного, культурного та громадського життя України.
- Канал транслюється у цифровому та аналоговому мовленні на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
- У вересня "Дом" створив серію відеороликів. Їхньою метою було донести людям, що Україна є домом для кожного. Герої роликів спілкуються українською та російською мовами.
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