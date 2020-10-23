Білоруська опозиція має чітко визначитись щодо позиції про окупацію Криму Росією. Саме від цього фактору залежить, чи підтримуватиме опозиціонерів Україна.

Крім Криму, опозиціонерам Білорусі слід визначитись і щодо Донбасу. Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє 24 канал.

До теми Питання Криму і Білорусь: чому Тихановська суперечить собі?

Ви (білоруська опозиція – 24 канал) маєте чітко висловитися, що Крим є українським і Донбас – це Україна,

– сказав Резніков, звертаючись до опозиціонерки Вероніки Цепкало.

Що сказала Цепкало

Цепкало ж стверджувала, що зараз не час для обговорення питання окупації Криму. За її словами, для білоруської опозиції наразі головне питання – звільнити країну від окупації самопроголошеного чинного президента Олександра Лукашенка.

Давайте про це питання поговоримо пізніше... Якби наша позиція допомогла вирішити конфлікт між Україною та Росією, ми б обов'язково висловилися,

– заявила опозиціонерка.

Крім того, Цепкало додала, що Білорусі потрібні добросусідські відносини з Росією та Україною.

Що говорила білоруська опозиція про Крим раніше