Маєте чітко висловитися, що Крим є українським, – Резніков до білоруської опозиції
Білоруська опозиція має чітко визначитись щодо позиції про окупацію Криму Росією. Саме від цього фактору залежить, чи підтримуватиме опозиціонерів Україна.
Крім Криму, опозиціонерам Білорусі слід визначитись і щодо Донбасу. Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє 24 канал.
До теми Питання Криму і Білорусь: чому Тихановська суперечить собі?
Ви (білоруська опозиція – 24 канал) маєте чітко висловитися, що Крим є українським і Донбас – це Україна,
– сказав Резніков, звертаючись до опозиціонерки Вероніки Цепкало.
Що сказала Цепкало
Цепкало ж стверджувала, що зараз не час для обговорення питання окупації Криму. За її словами, для білоруської опозиції наразі головне питання – звільнити країну від окупації самопроголошеного чинного президента Олександра Лукашенка.
Давайте про це питання поговоримо пізніше... Якби наша позиція допомогла вирішити конфлікт між Україною та Росією, ми б обов'язково висловилися,
– заявила опозиціонерка.
Крім того, Цепкало додала, що Білорусі потрібні добросусідські відносини з Росією та Україною.
Що говорила білоруська опозиція про Крим раніше
- Раніше лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська стверджувала, що Крим – "de jure – український, натомість de facto – російський". Однак потім Тихановська додала, що Крим відійшов іншій державі всупереч міжнародним законам.
- Ще один опозиціонер Білорусі Валерій Цепкало заявляв, що питання Криму – складне. Його мають вирішувати у міжнародному контексті.
- Опонент Лукашенка Віктор Бабарико ж ухилявся від відповіді на питання "чий Крим?". Політик запевняв, що півострів – грецький.