Резніков заявив про необхідність створення 5 підгрупи в ТКГ: для чого
У Тристоронній контактній групі потрібно створити 5 підгрупу. Її створення передбачено в Комплексі заходів щодо виконання мінських домовленостей.
З якою метою хочуть створити нову підгрупу
Підгрупа має стосуватись підготовки повернення контролю над кордоном з Росією там, де його поки немає. Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю "Радіо Свобода".
До речі Зеленський закликав вже готуватися до відновлення контролю за кордоном на Донбасі
Резніков наголосив, що Україна зробила помилку, коли під час укладання мінських домовленостей у 2015 році погодилась на певний пункт. Він передбачає, що відновлення повного контролю над державним кордоном із боку України в усій зоні конфлікту має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання на окупованих територіях.
Ця помилка сьогодні не дає можливості нам продуктивно рухатися у вирішенні цього завдання. Тому якщо Росія дійсно налаштована на завершення цієї гібридної війни та припинення конфлікту з сусідньою Україною, вона має зрозуміти, що доведеться йти на поступки і дати можливість проконтролювати кордон,
– наголосив міністр.
За словами Резнікова, це навіть буде в інтересах росіян. Якщо ж РФ не довіряє українським прикордонникам, можна залучити міжнародних посередників. Наприклад, додаткову місію ОБСЄ зі збільшеним, розширеним мандатом.
Що таке ТКГ і для чого вона потрібна
- Це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії. ТКГ сформували як засіб для дипломатичного вирішення війни на Донбасі.
- Очолює українську делегацію Леонід Кравчук. Також до складу представників України входять Олексій Резніков, заступник міністра розвитку економіки Юлія Свириденко та заступник міністра оборони Олександр Поліщук, і три народних депутати – Андрій Костін, Олександр Мережко і Галина Третьякова. За дорученням президента Володимира Зеленського глава ОП Андрій Єрмак модерує діяльність української делегації.
- У червні до роботи ТКГ долучили переселенців. Зокрема, Донеччину представляють відомі журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський. Луганщину – лікар Костянтин Лібстер і юрист, керівник ГО "Луганське земляцтво" Вадим Горан.
- До слова, раніше Зеленський заявив, що хоче розширити склад ТКГ. Зокрема, залучити представників релігійних організацій.
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