У Тристоронній контактній групі потрібно створити 5 підгрупу. Її створення передбачено в Комплексі заходів щодо виконання мінських домовленостей.

З якою метою хочуть створити нову підгрупу

Підгрупа має стосуватись підготовки повернення контролю над кордоном з Росією там, де його поки немає. Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Резніков наголосив, що Україна зробила помилку, коли під час укладання мінських домовленостей у 2015 році погодилась на певний пункт. Він передбачає, що відновлення повного контролю над державним кордоном із боку України в усій зоні конфлікту має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання на окупованих територіях.

Ця помилка сьогодні не дає можливості нам продуктивно рухатися у вирішенні цього завдання. Тому якщо Росія дійсно налаштована на завершення цієї гібридної війни та припинення конфлікту з сусідньою Україною, вона має зрозуміти, що доведеться йти на поступки і дати можливість проконтролювати кордон,

– наголосив міністр.

За словами Резнікова, це навіть буде в інтересах росіян. Якщо ж РФ не довіряє українським прикордонникам, можна залучити міжнародних посередників. Наприклад, додаткову місію ОБСЄ зі збільшеним, розширеним мандатом.

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