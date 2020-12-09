У посилену резолюцію ООН щодо Криму внесли 2 нові пункти: про що в них йдеться
У МЗС України розповіли про нові пункти резолюції ООН щодо мілітаризації Криму, яку Генасамблея ООН ухвалила 7 грудня. У них йдеться про те, що окупація Криму Росією є прямою загрозою міжнародній безпеці, а також приділяється увага зусиллям України щодо деокупації півострова.
Зокрема, у резолюції згадується Кримська платформа. Про це розповів речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі "Крим. Реалії".
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У резолюції констатується, що окупація Криму – це пряма загроза міжнародній безпеці. Вона завдає шкоди архітектурі безпеки й контролю над озброєннями, враховуючи, що до Криму завозиться військова техніка, здатна нести ядерні боєголовки,
– сказав він.
За словами Ніколенка, нова резолюція також приділяє увагу зусиллям України щодо деокупації Криму.
"Дуже важливо, що в цій резолюції згадується Кримська платформа – нова українська ініціатива, покликана об’єднати всі міжнародні зусилля з просування деокупації півострова. Для нас цей момент був принциповим", – зауважив він.
Ніколенко додав, що Україна в цілому задоволена результатами: не зважаючи на додавання нових елементів, Київ не втратив жодного голосу під час прийняття рішення Генасамблеєю ООН, в порівнянні з минулими роками.
Що ще відомо про нову резолюцію по Криму:
- Генасамблея ООН під час засідання 7 грудня підтримали проєкт посиленої резолюції України щодо Криму.
- Документ підтримали понад 60 світових країн, проти нього виступили 17 (Росія та її сателіти).
- Проєкт передбачає посилення взаємодії міжнародної спільноти задля тиску на Росію як країну-окупанта. Його метою буде змусити Росію дотримуватися міжнародних зобов'язань.
- Очільник МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що резолюція допоможе чинити правовий тиск на Росію.
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