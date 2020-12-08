У Росії відреагували на резолюцію ООН щодо анексованого Криму. У Москві вважають, що нібито це ніяк не вплине на життя кримчан.

Яка реакція Росії

У Кремлі вважають документ "брехливим та абсурдним". Про це заявив заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський, повідомили на сайті представництва.

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У представництві переконують, що ніяких консультацій щодо тексту документа не проводили. Полянський додав, що нібито замість дискусії членам ООН "нав'язують думку" про підтвердження територіальної цілісності України.

Багато хто, на жаль, досі вірять в цей обман,

– стверджує представник.

Крім того, у Кремлі розпускають чутки, що нібито українська влада "бореться" з інформацією у соцмережах, яку буцімто публікують українці, що "масово відвідували" окупований Крим.

За словами Полянського, Україна, мовляв, перетворюється в "Анти-Росію".

Що відомо про резолюцію ООН щодо Криму