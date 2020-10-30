Посольство Великої Британії в Україні висловило стурбованість з приводу резонансного рішення Конституційного суду. У відомстві заявили, що поділяють занепокоєність українців через нещодавні політично мотивовані напади на антикорупційні органи.

У посольстві також наголосили, що ситуація може зашкодити репутації України на міжнародній арені. Про це йдеться у дописі відомства у твіттері.

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Водночас представники Британії привітали наміри української влади виправити ситуацію та відновити повноцінну і незалежну роботу антикорупційних установ.

Довідка. Володимир Зеленський 29 жовтня зібрав екстрене засідання РНБО через рішення Конституційного суду щодо скасування е-декларування. Президент засудив таке рішення та заявив, що Україна його не сприйме.

#заява Ми поділяємо стурбованість українців через нещодавні наполегливі й політично-вмотивовані напади на незалежні антикорупційні інституції України, створення яких Британія з гордістю підтримувала (1/3) — UK in Ukraine (@UKinUkraine) October 29, 2020

Скандальне рішення КСУ: що відомо