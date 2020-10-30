Резонансне рішення КСУ: Велика Британія озвучила свою позицію
-
Посольство Великої Британії в Україні висловило стурбованість з приводу резонансного рішення Конституційного суду. У відомстві заявили, що поділяють занепокоєність українців через нещодавні політично мотивовані напади на антикорупційні органи.
У посольстві також наголосили, що ситуація може зашкодити репутації України на міжнародній арені. Про це йдеться у дописі відомства у твіттері.
До слова Узаконити хабарі та "вбити" вибори: експерти розбирають наслідки ухвали КСУ
Водночас представники Британії привітали наміри української влади виправити ситуацію та відновити повноцінну і незалежну роботу антикорупційних установ.
Скандальне рішення КСУ: що відомо
- 27 жовтня під час закритого засідання Конституційний суд України скасував статтю про декларування неостовірної інформації. Суд визнав кримінальну відповідальність за це "неконституційною".
- Вона передбачала штраф або кримінальну відповідальність чиновників і суддів за неправильні дані у деклараціях.
- Позов подали народні депутати від ОПЗЖ і групи "За майбутнє".