Щось зі стелі взяте: Вітренко закликав РНБО розглянути результати аудиту "Нафтогазу"
Результати перевірки НАК "Нафтогаз України" має розглянути Рада національної безпеки та оборони. Саме цей орган схвалював рішення про проведення аудиту компанії.
В аудиті мовиться не лише про "формальні" порушення, а й про цілком реальні втрати держави. Про це заявив екстопменеджер "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй фейсбук-сторінці.
Раніше СБУ зацікавилася результатами аудиту "Нафтогазу", який показав збитки у 75 мільярдів гривень
Реакція Вітренка на результати аудиту "Нафтогазу"
- За його словами, після перегляду висновків аудиторів він не знайшов достатніх підстав заперечувати, що ця перевірка була об’єктивною, незаангажованою, і що висновки про порушення були обґрунтованими.
- Вітренко зауважив, що державні аудитори врахували чимало зауважень з боку "Нафтогазу". На його думку, це показує неабияку лояльність до компанії, оскільки державні перевіряючі "часто не дуже люблять враховувати зауваження компаній до своїх актів перевірок".
- Він додав, що державні аудитори надають детальне обґрунтування своїх висновків щодо виявлених порушень.
Значну частину порушень виявили вже давно, а окремі спроби "Нафтогазу" оскаржити висновки держаудиту в суді були невдалими. Тобто це не виглядає як щось "зі стелі узяте" і на "скору руку" створене під замовлення щоб "наїхати" на Нафтогаз,
– вважає Вітренко.
Він також дивується, що досі немає реакції Кабінету Міністрів. Експосадовець зазначив, що було б логічно, якби результати перевірки були розглянуті РНБО.
Що відомо про порушення у "Нафтогазі": головне
- Держаудитслужба знайшла в роботі "Нафтогазу" фінансові порушення на суму понад 225 мільярдів гривень. Через це держбюджет втратив 75 мільярдів гривень.
- Серед головних порушень – нарахування резерву сумнівних боргів, продаж газу за заниженими цінами.
- Крім того, під час ревізії виявили безпідставну виплату премій членам правління компанії, заниження послуг за транспортування газу, порушення у закупівлях, приховане кредитування тощо.
- У "Нафтогазі" визнали, що "формальні проблеми зі звітністю є".