Результати перевірки НАК "Нафтогаз України" має розглянути Рада національної безпеки та оборони. Саме цей орган схвалював рішення про проведення аудиту компанії.

В аудиті мовиться не лише про "формальні" порушення, а й про цілком реальні втрати держави. Про це заявив екстопменеджер "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй фейсбук-сторінці.

Раніше СБУ зацікавилася результатами аудиту "Нафтогазу", який показав збитки у 75 мільярдів гривень

Реакція Вітренка на результати аудиту "Нафтогазу"

За його словами, після перегляду висновків аудиторів він не знайшов достатніх підстав заперечувати, що ця перевірка була об’єктивною, незаангажованою, і що висновки про порушення були обґрунтованими.

Вітренко зауважив, що державні аудитори врахували чимало зауважень з боку "Нафтогазу". На його думку, це показує неабияку лояльність до компанії, оскільки державні перевіряючі "часто не дуже люблять враховувати зауваження компаній до своїх актів перевірок".

Він додав, що державні аудитори надають детальне обґрунтування своїх висновків щодо виявлених порушень.

Значну частину порушень виявили вже давно, а окремі спроби "Нафтогазу" оскаржити висновки держаудиту в суді були невдалими. Тобто це не виглядає як щось "зі стелі узяте" і на "скору руку" створене під замовлення щоб "наїхати" на Нафтогаз,

– вважає Вітренко.

Він також дивується, що досі немає реакції Кабінету Міністрів. Експосадовець зазначив, що було б логічно, якби результати перевірки були розглянуті РНБО.

Що відомо про порушення у "Нафтогазі": головне

Держаудитслужба знайшла в роботі "Нафтогазу" фінансові порушення на суму понад 225 мільярдів гривень. Через це держбюджет втратив 75 мільярдів гривень.

Серед головних порушень – нарахування резерву сумнівних боргів, продаж газу за заниженими цінами.

Крім того, під час ревізії виявили безпідставну виплату премій членам правління компанії, заниження послуг за транспортування газу, порушення у закупівлях, приховане кредитування тощо.

У "Нафтогазі" визнали, що "формальні проблеми зі звітністю є".

Зверніть увагу! Раніше член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" американець Амос Хохштайн подав у відставку з посади незалежного директора в наглядовій раді компанії.



Серед причин такого кроку Хохштайн назвав посилення протидії процесу реформування ринку газу і процесам трансформації "Нафтогазу" в незалежну ефективну компанію.