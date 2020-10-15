Результати всеукраїнського опитування під час місцевих виборів не матимуть юридичних наслідків. Однак їх можуть використовувати політично, щоб обгрунтувати відповідні рішення у популістичних цілях.

Таку думку в програмі "69" на 24 каналі висловила політична аналітикиня Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна. Вона зазначила, що це буде лише масовий збір даних, які сукупно абсолютно нічого не представлятимуть.

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За її словами, звичайне опитування передбачає вибірку, яка представляє генеральну сукупність. У випадку всеукраїнського опитування під час місцевих виборів, не можна буде контролювати абсолютно нічого, вважає аналітикиня Фонду "Демократичні ініціативи".

Я погоджуюсь з тим, що це політична технологія, яка не має нічого спільного з опитуванням,

– зазначила вона.

За словами Марії Золкіної, ніхто не буде знати, ким є люди, які братимуть участь в опитуванні. Через це не буде можливості для соціально-демографічної характеристики – звичайних для соціологів досліджень, зауважила вона.

Формулювання питань опитування

Також вона розповіла, що відповідні 5 запитань поставлені так, що виборець, який прийде на дільницю і захоче взяти участь у опитуванні – не розумітиме про що його питають.

Питання про корупцію в особливо великих розмірах – невідомо, що таке особливо велкиий розмір хабаря чи корупційної дії. Я впевнена, що напередодні голосування ніхто цього не пояснюватиму,

– наголосила вона.

Золкіна повідомила, що під час референдуму або соціологічних досліджень – максимально просто пояснюють запитання. Також вона сказала, що не всі люди, які братимуть участь в голосуванні, побачили роз'яснення Офісу Президента про питання щодо вільної економічної зони Донбасу. Тобто люди не зрозуміють, що воно стосуватиметься саме підконтрольної частини, вважає Марія Золкіна.

Чи були вже схожі дослідження

Згідно з інформацією політичної аналітикині, запитання щодо вільної економічної зони вже були, однак вони ще не оприлюднені. Можливо, це відбудеться до 25 жовтня, сказала вона.

Також Марія Золкіна зазначила, що були питання про скорочення кількості нардепів, де більшість виступала за ініціативу – це досліджувала не одна соціологічна компанія. Однак аналітикиня Фонду "Демократичні ініціативи" переконана, що не зовсім коректним є формулювання щодо довічного ув'язнення.



Календар місцевих виборів / Інфографіка 24 каналу