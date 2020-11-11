Окружний адмінсуд Києва повернув заяву з вимогою скасувати результати всеукраїнського опитування 25 жовтня. У суді кажуть, що позивач порушив правила об'єднання позовних вимог.

Позивались проти Зеленського та "Слуги народу"

Своє рішення щодо позову про опитування Зеленського ОАСК оприлюднив 11 листопада. Про це мовиться у повідомленні пресслужби суду.

До теми Знищення анкет із опитуванням Зеленського – їх знайшли на смітнику: реакція "Слуги народу"

Позовні вимоги пред'явлені позивачем до Президента України підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції, тоді як позовні вимоги до політичної партії повинні розглядатися в іншому суді, а отже позивачем об'єднано у позовній заяві вимоги, які підсудні різним судам,

– пояснили своє рішення служителі Феміди.

Зазначимо, що позивач, який хотів визнати противправним проведення опитування, позивався не лише до Зеленського, а й до "Слуги народу".

Результати опитування оприлюднять після місцевих виборів

Раніше голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що остаточні результати всеукраїнського опитування оприлюднять вже після місцевих виборів. Наразі опрацювали близько 80% бюлетенів.

Попередні результати всеукраїнського опитування, оприлюднені політсилою "Слуга народу":