Результати опитування президента не вдалось скасувати: що сказали у суді
Окружний адмінсуд Києва повернув заяву з вимогою скасувати результати всеукраїнського опитування 25 жовтня. У суді кажуть, що позивач порушив правила об'єднання позовних вимог.
Позивались проти Зеленського та "Слуги народу"
Своє рішення щодо позову про опитування Зеленського ОАСК оприлюднив 11 листопада. Про це мовиться у повідомленні пресслужби суду.
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Позовні вимоги пред'явлені позивачем до Президента України підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції, тоді як позовні вимоги до політичної партії повинні розглядатися в іншому суді, а отже позивачем об'єднано у позовній заяві вимоги, які підсудні різним судам,
– пояснили своє рішення служителі Феміди.
Зазначимо, що позивач, який хотів визнати противправним проведення опитування, позивався не лише до Зеленського, а й до "Слуги народу".
Результати опитування оприлюднять після місцевих виборів
Раніше голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що остаточні результати всеукраїнського опитування оприлюднять вже після місцевих виборів. Наразі опрацювали близько 80% бюлетенів.
Попередні результати всеукраїнського опитування, оприлюднені політсилою "Слуга народу":
- Довічне ув'язнення за корупцію підтримали 82,97% українців, які взяли участь в опитуванні. Проти – 13,87%;
- Створення вільної економічної зони на Донбасі: за – 46,7% опитаних. Проти – 46,48% респондентів;
- Скорочення кількості нардепів до 300: за – 89,6% опитаних, проти – 7,12%;
- Легалізацію медичного канабісу підтримали 64,88% респондентів, проти – 29,53%;
- Право України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення територіальної цілісності: за – 74,21% учасників опитування, 17,21% – проти.
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