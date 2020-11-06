Окружний адмінсуд Києва отримав позов до президента Володимира Зеленського. Служителів Феміди просять скасувати результати ініційованого главою держави опитування, яке провели під час місцевих виборів 25 жовтня.

В Окружному адмінсуді вирішують долю позову

Позивач називає опитування протиправним. Про це мовиться у повідомленні пресслужби ОАСК.

До теми Це дуже важливі політичні аргументи, – Корнієнко про результати опитування Зеленського

У позові зазначили,що результати "можуть викривити думку українців щодо важливих питань, серед яких і національна безпека України".

Поки що в Окружному адмінсуді не вирішили, чи розпочинати провадження в адмінстративній справі.

Зеленський зазначав, що опитування не має юридичної сили

Зазначимо, що раніше сам президент Зеленський наголошував, що результати опитування не мають жодної юридичної сили. Проте глава держави обіцяв дослухатись до думки людей і внести відповідні пропозиції на розгляд Верховної Ради.

Які результати президентського опитування

Попередні результати всеукраїнського опитування, оприлюднені політсилою "Слуга народу":

Довічне ув'язнення за корупцію підтримали 82,97% українців, які взяли участь в опитуванні. Проти – 13,87%;

підтримали 82,97% українців, які взяли участь в опитуванні. Проти – 13,87%; Створення вільної економічної зони на Донбасі : за – 46,7% опитаних. Проти – 46,48% респондентів;

: за – 46,7% опитаних. Проти – 46,48% респондентів; Скорочення кількості нардепів до 300 : за – 89,6% опитаних, проти – 7,12%;

: за – 89,6% опитаних, проти – 7,12%; Легалізацію медичного канабісу підтримали 64,88% респондентів, проти – 29,53%;

підтримали 64,88% респондентів, проти – 29,53%; Право України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення територіальної цілісності: за – 74,21% учасників опитування, 17,21% – проти.



5 питань від президента Зеленського / Інфографіка 24 каналу