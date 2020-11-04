Американські ЗМІ показали перші результати екзитполів на виборах президента Сполучених Штатів. Дональд Трамп і Джозеф Байден здобувають перемогу в перших своїх штатах. Наразі лідирує Байден.

Перші результати екзитполів на виборах американського президента опублікувало видання The Guardian. Дані є вже по 18 американських штатах.

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Скільки балів отримують кандидати:

Джозеф Байден – 85,

Дональд Трамп – 72.

Штати, в яких виграв Трамп:

Кентукі (8 балів),

Західна Вірджинія (5),

Тенессі (11),

Міссісіпі (6),

Алабама (9),

Південна Кароліна (9),

Оклахома (7),

Індіана (11),

Арканзас (6).

Штати, в яких виграв Байден:

Вермонт (3 бали),

Вірджинія (13),

Меріленд (10),

Делавер (3),

Нью Джерсі (14),

Коннектикут (7),

Массачусетс (11),

Род Айленд (4),

Іллінойс (20).

Що означають бали на виборах президента США

У Сполучених Штатах Америки діє така виборча система, коли переможця визначають не прямою кількістю голосів виборців, а за його перемогами на голосуваннях у різних штатах.

Насправді все просто – діє така собі система "переможець отримує все". Наприклад, у штаті Каліфорнія, де найбільша кількість виборців, усе – це 55 виборчих балів.

У решті штатів ця кількість є меншою в залежності від кількості виборців. Найменше, а це всього 3 бали, отримують кандидати в 7 штатах: Аляска, Делавер, Монтана, Північна Дакота, Південна Дакота, Вермонт, Вайомінг, а також столичний округ Колумбія.

За підсумками голосування виборців вже голосує колегія виборників у кожному штаті. Конституція США не зобов'язує виборників голосувати за кандидата, який отримав найбільшу кількість голосів, але закони 33 штатів й округу Колумбія вимагають від них дотримання цього правила.

В окремих регіонах за порушення навіть передбачені покарання. Кількість виборників відповідає кількості балів, які в конкретному штаті може отримати один з кандидатів.