Результати екзитполів на виборах президента США: Трамп і Байден виграли перші штати
Американські ЗМІ показали перші результати екзитполів на виборах президента Сполучених Штатів. Дональд Трамп і Джозеф Байден здобувають перемогу в перших своїх штатах. Наразі лідирує Байден.
Перші результати екзитполів на виборах американського президента опублікувало видання The Guardian. Дані є вже по 18 американських штатах.
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Скільки балів отримують кандидати:
- Джозеф Байден – 85,
- Дональд Трамп – 72.
Штати, в яких виграв Трамп:
- Кентукі (8 балів),
- Західна Вірджинія (5),
- Тенессі (11),
- Міссісіпі (6),
- Алабама (9),
- Південна Кароліна (9),
- Оклахома (7),
- Індіана (11),
- Арканзас (6).
Штати, в яких виграв Байден:
- Вермонт (3 бали),
- Вірджинія (13),
- Меріленд (10),
- Делавер (3),
- Нью Джерсі (14),
- Коннектикут (7),
- Массачусетс (11),
- Род Айленд (4),
- Іллінойс (20).
Що означають бали на виборах президента США
У Сполучених Штатах Америки діє така виборча система, коли переможця визначають не прямою кількістю голосів виборців, а за його перемогами на голосуваннях у різних штатах.
Насправді все просто – діє така собі система "переможець отримує все". Наприклад, у штаті Каліфорнія, де найбільша кількість виборців, усе – це 55 виборчих балів.
У решті штатів ця кількість є меншою в залежності від кількості виборців. Найменше, а це всього 3 бали, отримують кандидати в 7 штатах: Аляска, Делавер, Монтана, Північна Дакота, Південна Дакота, Вермонт, Вайомінг, а також столичний округ Колумбія.
За підсумками голосування виборців вже голосує колегія виборників у кожному штаті. Конституція США не зобов'язує виборників голосувати за кандидата, який отримав найбільшу кількість голосів, але закони 33 штатів й округу Колумбія вимагають від них дотримання цього правила.
В окремих регіонах за порушення навіть передбачені покарання. Кількість виборників відповідає кількості балів, які в конкретному штаті може отримати один з кандидатів.
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