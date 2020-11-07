За попередніми результатами виборів у США, новим лідером Білого Дому стане кандидат від "демократів" Джозеф Байден. Ця новина неабияк настрахала Росію, яка вже заявила про негативні для себе наслідки через поразку Дональда Трампа.

Першим на результати американських виборів у Росії відреагував голова комітету Ради Федерації з міжнародної політики Костянтин Косачьов у своєму фейсбуці.

Читайте також Зеленський та інші політики привітали Байдена з перемогою на виборах президента США

Зрозуміло, що весь ліберальний світ, союзники США й усі, хто розраховував на ідеологічну небайдужість останньої наддержави, сьогодні натхнені. Тому з перемогою демократа можна чекати реваншу всіх неконсервативних сил у всьому світі,

– заявив російський політик.

Він заявив, що це призведе до "збільшення русофобії" в Європі. Крім того, росіянин для чогось пригрозив Україні, заявивши, що перемога Байдена призведе до збільшення кількості жертв на Донбасі.

"Як і в багатьох інших гарячих точках світу. Так само більше санкцій з політичних мотивів, якщо говорити про прямі й найпростіші наслідки (для Росії – 24 канал)", – заявив Костянтин Косачьов.

Також вже відреагував і чи не головний клоун російської політики Володимир Жиріновський – лідер партії, яка, до слова, носить у своїй назві згадку про "демократичну", як і в Джо Байдена.

Російський шовініст порадив Дональду Трампу "чинити опір". Для Росії чи, наприклад, її колонії Білорусі чинити опір волі народу – це вже звичне явище.

До слова, всього напередодні Жиріновський заявляв, що Трамп буцімто "зробив для Росії більше зла, ніж будь-який інший президент США".

Коли Байден стане президентом: