Вибори президента США: відомі результати в перших штатах
У Сполучених Штатах Америки 3 листопада відбулися чергові президентські вибори 2020 року. За результатами від колегій виборників у 7 перших штатах, лідирує Джозеф Байден.
Першими, де вже відомі офіційні результати виборів, стали 7 штатів на сході й у центрі Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє Voice of America.
Цікаво знати Результати екзитполів на виборах президента США: Трамп і Байден виграли перші штати
Перші результати виборів у США:
- Джозеф Байден – 27 голосів виборників,
- Дональд Трамп – 26 голосів виборників,
Які штати виграв Дональд Трамп:
- Індіана – 11 голосів,
- Кентукі – 8 голосів,
- Оклахома – 7 голосів.
Які штати виграв Джозеф Байден:
- Вермонт – 3 голоси,
- Массачусетс – 11 голосів,
- Делавер – 3 голоси,
- Меріленд – 10 голосів.
Як у США визначають переможця виборів
У США роезультати виборів визначають не за кількістю голосів, які віддали за кандидата виборці, а за результатами голосування колегії виборників. Традиційно вони всі голоси віддають за того кандидата, який виграв у штаті.
Кожен виборник має один голос, а їхня кількість у кожному штаті розраховується за коефіцієнтом кількості населення в регіоні. Ця кількість коливається між 3 і 55 голосами.
Таким чином перемогу на виборах здобуває той кандидат, який отримає більш як 50% голосів виборників – 270 і більше.
Поділитися новиною