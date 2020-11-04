У Сполучених Штатах Америки 3 листопада відбулися чергові президентські вибори 2020 року. За результатами від колегій виборників у 7 перших штатах, лідирує Джозеф Байден.

Першими, де вже відомі офіційні результати виборів, стали 7 штатів на сході й у центрі Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє Voice of America.

Цікаво знати Результати екзитполів на виборах президента США: Трамп і Байден виграли перші штати

Перші результати виборів у США:

Джозеф Байден – 27 голосів виборників,

Дональд Трамп – 26 голосів виборників,

Які штати виграв Дональд Трамп:

Індіана – 11 голосів,

Кентукі – 8 голосів,

Оклахома – 7 голосів.

Які штати виграв Джозеф Байден:

Вермонт – 3 голоси,

Массачусетс – 11 голосів,

Делавер – 3 голоси,

Меріленд – 10 голосів.

Як у США визначають переможця виборів

У США роезультати виборів визначають не за кількістю голосів, які віддали за кандидата виборці, а за результатами голосування колегії виборників. Традиційно вони всі голоси віддають за того кандидата, який виграв у штаті.

Кожен виборник має один голос, а їхня кількість у кожному штаті розраховується за коефіцієнтом кількості населення в регіоні. Ця кількість коливається між 3 і 55 голосами.

Таким чином перемогу на виборах здобуває той кандидат, який отримає більш як 50% голосів виборників – 270 і більше.