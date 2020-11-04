Головний конкурент чинного президента США Дональда Трампа – демократ Джо Байден офіційно відреагував на перші результати виборів глави держави. Він заявив, що вірить у власну перемогу.

Байден вважає, що отримає перемогу над Трампом, здобувши лідерство у ключових штатах. Його виступ транслював американський телеканал CNN.

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Ми віримо, що є на шляху до перемоги. Скажу більше – ми знали про це після безпрецедентного дострокового голосування поштою. Але очікування може зайняти якийсь час, бо попереду ще довга робота з підрахунку голосів. Ми впевнені, що вже здобули перемогу в Аризоні. Оце так поворот! Ми все ще лідируємо у Джорджії та показали хороший результат у Вісконсині та Мічигані,

– сказав він.

За результатами від колегій виборників у 39 штатах й окрузі Колумбія, лідирує Джозеф Байден. Згідно з першими результатами, він отримує 220 голосів виборників проти 184 голосів за Трампа.

We feel good about where we are. We believe we are on track to win this election. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

Також у твіттері Байден закликав своїх виборців вірити, що перемога буде за ними.

Keep the faith, guys. We’re gonna win this. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

У яких штатах перемагає Байден

Вермонт – 3 голоси,

Массачусетс – 11 голосів,

Делавер – 3 голоси,

Мериленд – 10 голосів,

Нью-Йорк – 29 голосів,

Нью-Джерсі – 14 голосів,

округ Колумбія – 3 голоси,

Колорадо – 9 голосів,

Іллінойс – 20 голосів,

Коннектикут – 7 голосів,

Нью-Мексико – 5 голосів,

Орегон – 7 голосів,

Каліфорнія – 55 голосів,

Вашингтон – 12 голосів,

Нью-Гемпшир – 4 голоси,

Вірджинія – 13 голосів,

Род-Айленд – 4 голоси,

Міннесота – 10 голосів.

У кількох ключових штатах триває підрахунок голосів. Тож ситуація може змінитися.

Цікаво, що конкурент Байдена – чинний президент США Дональд Трамп – вже теж офіційно відреагував на перші результати виборів. Він заявив про свою перемогу у ключових штатах, попри те, що офіційних результатів голосування ще немає.

Зверніть увагу! У США відбулися президентські вибори. Через пандемію коронавірусу люди мали можливість голосувати достроково.



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