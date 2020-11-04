Ми віримо, що є на шляху до перемоги, – Байден виступив з офіційною заявою
Головний конкурент чинного президента США Дональда Трампа – демократ Джо Байден офіційно відреагував на перші результати виборів глави держави. Він заявив, що вірить у власну перемогу.
Байден вважає, що отримає перемогу над Трампом, здобувши лідерство у ключових штатах. Його виступ транслював американський телеканал CNN.
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Ми віримо, що є на шляху до перемоги. Скажу більше – ми знали про це після безпрецедентного дострокового голосування поштою. Але очікування може зайняти якийсь час, бо попереду ще довга робота з підрахунку голосів. Ми впевнені, що вже здобули перемогу в Аризоні. Оце так поворот! Ми все ще лідируємо у Джорджії та показали хороший результат у Вісконсині та Мічигані,
– сказав він.
За результатами від колегій виборників у 39 штатах й окрузі Колумбія, лідирує Джозеф Байден. Згідно з першими результатами, він отримує 220 голосів виборників проти 184 голосів за Трампа.
Також у твіттері Байден закликав своїх виборців вірити, що перемога буде за ними.
У яких штатах перемагає Байден
- Вермонт – 3 голоси,
- Массачусетс – 11 голосів,
- Делавер – 3 голоси,
- Мериленд – 10 голосів,
- Нью-Йорк – 29 голосів,
- Нью-Джерсі – 14 голосів,
- округ Колумбія – 3 голоси,
- Колорадо – 9 голосів,
- Іллінойс – 20 голосів,
- Коннектикут – 7 голосів,
- Нью-Мексико – 5 голосів,
- Орегон – 7 голосів,
- Каліфорнія – 55 голосів,
- Вашингтон – 12 голосів,
- Нью-Гемпшир – 4 голоси,
- Вірджинія – 13 голосів,
- Род-Айленд – 4 голоси,
- Міннесота – 10 голосів.
У кількох ключових штатах триває підрахунок голосів. Тож ситуація може змінитися.
Цікаво, що конкурент Байдена – чинний президент США Дональд Трамп – вже теж офіційно відреагував на перші результати виборів. Він заявив про свою перемогу у ключових штатах, попри те, що офіційних результатів голосування ще немає.
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