Чинний президент США Дональд Трамп офіційно відреагував на попередні результати виборів глави держави. Він виступив із промовою, у якій заявив про свою перемогу у ключових шатах.

Трамп впевнений у тому, що отримав "феноменальні результати" на виборах. Про це кандидат від республіканців заявив у своєму зверненні, повідомляє 24 канал.

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Реакція Трампа на результати виборів

Чинний президент заявив, що перемагає у ключових штатах. Трамп наголосив, що виграв навіть у тих штатах, які йому були непотрібні для перемоги. До прикладу, у Мічигані та Вісконсині.

За словами Трампа, він вже хотів заявити про перемогу, однак цьому завадив повільний підрахунок голосів.

Ми перемагаємо у штатах Огайо, Техас, ми виграли у Північній Кароліні...Крім того, ми виграємо у Пенсільванії з величезним відривом, це найголовніше. Ми на 690 тисяч голосів попереду у цьому штаті,

– наголосив Трамп.

Крім цього, Трамп заявив про шахрайство на виборах та крадіжку голосів. Трамп наголосив, що звертатиметься у Верховний суд США, якщо буде необхідність.

"Ми переможемо у цих виборах. Я скажу, що ми вже перемогли. Хочу подякувати", – додав Трамп.

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У яких штатах переміг Трамп

Айдахо – 4 голосів,

Канзас – 6 голосів,

Луїзіана – 8 голосів,

Міссісіппі – 6 голосів,

Огайо – 18 голосів,

Індіана – 11 голосів,

Кентукі – 8 голосів,

Оклахома – 7 голосів,

Західна Вірджинія – 5 голосів,

Південна Кароліна – 9 голосів,

Алабама – 9 голосів,

Тенессі – 11 голосів,

Арканзас – 6 голосів,

Південна Дакота – 3 голоси,

Північна Дакота – 3 голоси;

Небраска – 4 голоси (всього в колегії 5 виборників),

Міссурі – 10 голосів,

Вайомінг – 3 голоси,

Юта – 6 голосів,

Монтана – 3 голоси,

Айова – 6 голосів.