Ми виграли ці вибори, але нас хочуть обікрасти: офіційна заява Трампа
Чинний президент США Дональд Трамп офіційно відреагував на попередні результати виборів глави держави. Він виступив із промовою, у якій заявив про свою перемогу у ключових шатах.
Трамп впевнений у тому, що отримав "феноменальні результати" на виборах. Про це кандидат від республіканців заявив у своєму зверненні, повідомляє 24 канал.
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Реакція Трампа на результати виборів
Чинний президент заявив, що перемагає у ключових штатах. Трамп наголосив, що виграв навіть у тих штатах, які йому були непотрібні для перемоги. До прикладу, у Мічигані та Вісконсині.
За словами Трампа, він вже хотів заявити про перемогу, однак цьому завадив повільний підрахунок голосів.
Ми перемагаємо у штатах Огайо, Техас, ми виграли у Північній Кароліні...Крім того, ми виграємо у Пенсільванії з величезним відривом, це найголовніше. Ми на 690 тисяч голосів попереду у цьому штаті,
– наголосив Трамп.
Крім цього, Трамп заявив про шахрайство на виборах та крадіжку голосів. Трамп наголосив, що звертатиметься у Верховний суд США, якщо буде необхідність.
"Ми переможемо у цих виборах. Я скажу, що ми вже перемогли. Хочу подякувати", – додав Трамп.
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У яких штатах переміг Трамп
- Айдахо – 4 голосів,
- Канзас – 6 голосів,
- Луїзіана – 8 голосів,
- Міссісіппі – 6 голосів,
- Огайо – 18 голосів,
- Індіана – 11 голосів,
- Кентукі – 8 голосів,
- Оклахома – 7 голосів,
- Західна Вірджинія – 5 голосів,
- Південна Кароліна – 9 голосів,
- Алабама – 9 голосів,
- Тенессі – 11 голосів,
- Арканзас – 6 голосів,
- Південна Дакота – 3 голоси,
- Північна Дакота – 3 голоси;
- Небраска – 4 голоси (всього в колегії 5 виборників),
- Міссурі – 10 голосів,
- Вайомінг – 3 голоси,
- Юта – 6 голосів,
- Монтана – 3 голоси,
- Айова – 6 голосів.
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