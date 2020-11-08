Американські ЗМІ 7 листопада фактично констатували перемогу Джозефа Байдена на виборах, хоча офіційно ще поки результатів немає. Тим часом у всьому світі почали вітати демократа з обранням. Зокрема Байден отримав багато привітань від мусульманських держав чи громад.

Які переважно мусульманські держави привітали Джозефа Байдена й чому вони радіють поразці Дональда Трампа, розповідає 24 канал.

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Реакція мусульман США

Одними з перших Джозефа Байдена привітала Рада американсько-ісламських відносин (CAIR). Там закликали майбутнього президента після вступу на посаду просувати громадянські права й расову рівність.

Ми вітаємо Джо Байдена з перемогою і створенням об'ємної виборчої кампанії, спрямованої на єдність нашої нації. Обраний президент обіцяв скасувати "мусульманську заборону", взяти мусульман у свою адміністрацію та вирішити проблеми расової і релігійної ненависті,

– підкреслив виконавчий директор CAIR Ніхад Авад.

Там пообіцяли приєднатися до інших американських мусульманських лідерів й організацій для забезпечення виконання цих обіцянок.

До слова, в організації також розповіли, що за їхньою інформацією, більшість мусульман США голосували саме за Байдена – 69% проти 17% у Дональда Трампа.

Палестина святкує

Палестинські політики вважають, що поразка Дональда Трампа на виборах полегшить життя й принесе користь палестинському народу. Думками щодо цього вони поділилися в коментарях Anadolu.

Для палестинців не було гіршого періоду, ніж у часи Дональда Трампа,

– впевнено заявив спецпредставник президента Палестини Набіл Шаш.

Тим часом інший спецпредставник палестинського лідера Махмуда Аббаса менш радісно ставиться до виборів у США. Він переконаний, що навіть після зміни влади не слід чекати на зміну політики США щодо Близького Сходу.

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Трамп наостанок "отримав" від Ірану

Перший віцепрезидент Ірану Ісхак Джихангірі став не так вітати Джо Байдена, як критикувати Дональда Трампа. США під керівництвом Трампа порушили низку міжнародних договорів – як екологічних, так й економічних.

"Я сподіваюсь, що ми побачимо зміни у деструктивній політиці США. Нарешті ера Трампа та його авантюрної та войовничої команди закінчилась", – написав Джихангірі у твіттері.

Він заявив, що характерними рисами політики Трампа були вихід з міжнародних екологічних конвенцій, санкції проти Ірану і расизм, а Джо Байдена закликав повернутися до умов ядерної угоди.

Традиційно стримана Туреччина

Стратегічна партнерка України тим часом не стала розділяти надмірну радість інших мусульманських країн. Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу спокійно заявив, що результати виборів не вплинуть на відносини держав.

Дипломат запевнив, що незалежно від переможця президентських перегонів у США, Туреччина буде відноситься до нової американської адміністрації, так само як до будь-якої іншої влади іншої держави.

Відносини Анкари й Вашингтону – значно вищі, ніж інтереси й амбіції окремих політичних партій,

– заявив Чавушоглу.

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Чому мусульмани переважно радіють поразці Трампа

Все через політику 45-го президента США Дональда Трампа. Він дещо змінив акценти зовнішньої політики, заявляючи, що головним ворогом є не Росія, а саме мусульманські держави, зокрема Іран і Палестина.

Такої ж політики він дотримувався й на внутрішній арені. Трамп мав жорстку позицію щодо емігрантів, а тому ледь не в перший день на посаді заборони в'їзд громадянам одразу 7 мусульманських держав.

Палестина має особисту нелюбов до президента США й через його позицію щодо палестино-ізраїльського конфлікту. У ньому Дональд Трамп активно підтримував позицію Ізраїля, схиляючи сусідні держави до дружби з ним.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньяху вже привітав Джо Байдена, але не забув і про Трампа. Нетаньяху подякував поки ще президенту США за все, що той зробив для його держави.

Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris. Joe, we’ve had a long & warm personal relationship for nearly 40 years, and I know you as a great friend of Israel. I look forward to working with both of you to further strengthen the special alliance between the U.S. and Israel. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) November 8, 2020