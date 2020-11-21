Створили терористичну організацію та планували підірвати будівлю Федеральної служби безпеки Росії. У таких злочинах звинуватили 3 учнів 9 класу з міста Канськ Красноярського краю. Та річ у тім, що підривати вони збиралися будівлю у комп'ютерній грі Minecraft.

Все почалося з листівки

Учні 9 класу з Красноярського краю, двоє 14-літніх юнаків, влітку 2020 року потрапили в халепу: вони розклеювали у рідному місті Канськ незаконні листівки, пише телеграм-канал BAZA.

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У листівках діти висловлювали підтримку аспіранту Московського державного університету Азату Міфтахову. Того арештували в лютому 2019 року зі звинуваченням у нападі на офіс "Єдиної Росії" – путінської партії.

Може, нічого б і не сталося з підлітками, та їхні витівки залишилися б без уваги правоохоронців, але одну із листівок вони наліпили на будівлю ФСБ (Федеральної служби безпеки).

Звісно, юнаків швидко знайшли, затримали, а разом із ними ще кількох їхніх товаришів. Свою провину вони повністю визнали (за словами рідних, "під тиском слідчих").

Терористичне листування

Аж раптом історія отримала несподіване продовження: у російських силовиків нарешті дійшли руки до телефонів підлітків, які вилучили та долучили до матеріалів справи. А там було листування про "терористичні наміри".

У чому ще провинилися юнаки? У комп'ютерній грі Minecraft вони побудували офіс ФСБ, який мали намір "підірвати". Це настільки вразило ФСБ, що двох дітей закрили під домашній арешт, а одного взагалі у СІЗО.

Їх звинуватили у створенні терористичної організації. Тепер юнакам загрожує до 10 років у колонії.

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