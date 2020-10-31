Росія готова допомогти Вірменії в конфлікті з Азербайджаном, але є умова
РФ погодилася надати Вірменії "всю необхідну допомогу" в конфлікті з Азербайджаном в Нагірному Карабасі. Однак назвала умову – бойові дії потрібно перенести на територію Вірменії.
У Росії вже відреагували на отриманий від Вірменії лист з проханням допомоги, повідомляють російські ЗМІ, пише 24 канал.
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У МЗС Росії підтвердили прихильність союзницьким зобов'язанням щодо Вірменії, зокрема тим, що випливають з Договору про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу між державами від 29 серпня 1997 року.
Відповідно до договору, Росія надасть Єревану всю необхідну допомогу, якщо зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії,
– йдеться у заяві.
Нагадаємо, раніше вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян звернувся до Володимира Путіна з проханням про допомогу. Зокрема, він попросив російського лідера допомогти "забезпечити безпеку".
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