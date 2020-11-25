Російська сторона знову зриває переговори в Мінську. Тепер вони хочуть змін до Конституції та особливого статусу Донбасу на 50 років. У "Слузі народу" заявили, що мінський та нормандський формати недієві, однак боротьбу не можна зупиняти.

Наявні формати перемовин з Росією не діють

Ситуацію щодо перемовин з Росією, а також вимог окупантів по Донбасу прокоментував у фейсбуці нардеп від "Слуги народу", голова постійної делегації Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

Читайте також Скільки Росія заплатить за окупацію Криму і Донбасу: все про світову практику репарацій

За його словами, Росія знову зриває переговори у Мінську. І це вчергове свідчить про те, що мінський формат не здатен вирішити проблему Донбасу, як і нормандський. Чернєв наголосив, що наразі вони не діють, як не давали результатів протягом минулих 6 років.

Нардеп наголосив, що навіть план Кравчука, який дехто вважав надто поступливим, вони теж відкинули.

Росіяни тепер хочуть змін до Конституції, вибори до повернення кордону та особливий статус Донбасу на 50 років. Що б ми їм не запропонували, вони завжди висунуть нам неприйнятні умови та звинуватять у неготовності до переговорів,

– заявив Чернєв.

Він додав, що мирним шляхом повернути Донбас Україна не зможе ніколи. Адже не було ще в історії випадку, коли б Росія добровільно повернула комусь хоч клаптик загарбаної землі.

Крім того, Росія розуміє: якщо Україна поверне Донбас, то одразу перейде до теми Криму. Тому, переконаний Чернєв, вони будуть вигадувати все нові й нові причини, щоб не виконувати жодних домовленостей, і чекатимуть на новий шанс знищити Україну.

Що робити Україні

Однак нардеп вважає, що попри недієздатність мінського формату, переговори з окупантом не слід припиняти.

Така українська позиція виявлятиме небажання Кремля досягати миру. А це підстави для додаткових санкцій, які в умовах пандемії мають відчутніший ефект.

Зверніть увагу! Під час перемовин у межах ТКГ 24 листопада Росія заявила, що підтримує так званий "план дій щодо Донбасу", запропонований бойовиками. Наразі українська делегація попросила підтвердити цю заяву в письмовому вигляді. За словами речника української делегації Олексія Арестовича, це означає, що фактично Росія визнала себе стороною конфлікту на Донбасі.