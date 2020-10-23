Після 1 листопада РФ може ввести свої війська в Білорусь. А це може стати великим викликом для України, Польщі та Литви.

Наразі складно говорити, чи зможе білоруський народ здобути перемогу над режимом Олександра Лукашенка. Про це під час Київського безпекового форуму заявив секретар РНБО Олексій Данілов, пише 24 канал.

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За його словами, слід пам’ятати, що Росія робитиме все можливе, аби впливати на процеси всередині Білорусі.

Данілов наголосив, що РФ мала на країну вплив постійно, зокрема через економічні фактори. Тепер у Кремлі вирішуватимуть питання залежно від того, як розвиватиметься ситуація після 1 листопада – виборів у Молдові.

Ми вважаємо, що вони можуть увійти в більш жорстоку ситуацію і заходити своїми військами на територію Білорусі,

– зазначив секретар РНБО.

Він додав, що Росія ніколи не приховувала планів повернути вплив в Україні та Білорусі.

Данілов також зазначив, що введення військ може стати великим викликом для України, Польщі та Литви.

Зверніть увагу! У Білорусі з серпня тривають протести проти режиму Лукашенка. Раніше Путін заявляв, що РФ підготувала на прохання самопроголошеного президента силовиків. Однак наразі у Кремлі не бачать потреби введення військ у сусідню країну.