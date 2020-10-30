Росії постачає на окупований Донбас озброєння. Лише протягом останніх двох тижнів на наші території надійшло 1200 тонн пального та 20 вантажівок зі стрілецькою зброєю.

Про це повідомили у щоденному зведенні Міністерства оборони України. Вони посилаються на дані Головного управління розвідки. Також мовиться про переозброєння.

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Лише протягом останніх кількох тижнів російські окупанти надіслали з території Російської Федерації боєприпаси. А саме:

залізницею та автомобілями відправили артилерійські системи 152 та 122 міліметрів;

приблизно 1200 тонн пального;

до 20 вантажних автомобілів зі стрілецькою зброєю.

Крім того, противник переозброює танкові й мотострілецькі підрозділи. Вони замінюють старі танки на нові.

Що постачає РФ на Донбас

За їхньою інформацією, влада Росії Федерація продовжує незаконно постачати на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей заборонені речі, зокрема:

озброєння,

військову техніку,

боєприпаси,

пальне,

інше військове майно.

Насилають зброю через неконтрольовані Україною ділянки кордону.

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