Громадська ініціатива у російському Комсомольську-на-Амурі закінчилася скандалом. А все тому, що на новому пам’ятнику з’явився німецький флот.

У РФ встановили скандальний пам’ятник

Монумент у Комсомольську-на-Амурі росіяни встановили, аби вшанувати пам’ять "дітей-трудівників тилу", які працювали у роки Другої світової війни на заводі, який випускав військові кораблі. Про це повідомляє пише AmurMedia.

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Однак позаду на меморіальній дошці "Діти фронту" з’явився "ворожий" німецький есмінець проєкту 1936-А.

А це не на жарт обурило місцевих жителів, тому чиновники вимушені були виправдовуватися.

Як відреагувала влада та ініціатори пам’ятника

Цей пам’ятник встановлював судномеханічний технікум, вони самі й гроші збирали. Їхня ідея, і питання варто адресувати їм,

– відповіли в адміністрації.

Та додали, що не мають жодного стосунку як до встановлення пам’ятника, так і до розробки дизайну проєкту та збору грошей.

У технікумі, який займався встановленням дошки, коментувати ситуацію відмовилися. Така ж реакція була у місцевому відділенні Міноборони.



У РФ на радянський пам’ятник "набили" есмінець Гітлера / Фото AmurMedia