З Росії в Україну хотіли ввезти контрабанду на 9 мільйонів гривень: що саме – фото, відео
Українські прикордонники попередили спробу контрабанди на кордоні з Росією у Сумській області. Невідомі намагалися незаконно переправити товарів на 9 мільйонів гривень.
Прикордонники помітили 4 невідомих на березі річки Ворскла ввечері 29 листопада, про це повідомляє Держприкордонслужба.
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Правоохоронці намагалися затримати ймовірних порушників – здійснили попереджувальний вистріл вгору. Проте вони перекинули свої ноші та втекли на територію Росії.
З'ясувалося, що на українську територію незаконно намагалися переправити 12 картонних ящиків. Всередині виявили:
- велику кількість медичних засобів, зокрема тестів на коронавірус COVID-19;
- 2 швейцарських годинники HUBLOT;
- ексклюзивні чоловічі запонки Patek Philippe;
- 2 флакони парфумів Accento Sospiro та Sospiro Opera;
- 4 футляри для зберігання елітних годинників.
Що виявили прикордонники / Фото ДПСУ
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Загальна вартість виявленої контрабанди може сягати понад 9 мільйонів гривень. Наразі товар доставили до прикордонного підрозділу. Правоохоронці розшукують порушників.
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