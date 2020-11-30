Українські прикордонники попередили спробу контрабанди на кордоні з Росією у Сумській області. Невідомі намагалися незаконно переправити товарів на 9 мільйонів гривень.

Прикордонники помітили 4 невідомих на березі річки Ворскла ввечері 29 листопада, про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зверніть увагу Перевозив нелегалів з Азії: на Львівщині затримали росіянина – відео

Правоохоронці намагалися затримати ймовірних порушників – здійснили попереджувальний вистріл вгору. Проте вони перекинули свої ноші та втекли на територію Росії.

З'ясувалося, що на українську територію незаконно намагалися переправити 12 картонних ящиків. Всередині виявили:

велику кількість медичних засобів, зокрема тестів на коронавірус COVID-19;

2 швейцарських годинники HUBLOT;

ексклюзивні чоловічі запонки Patek Philippe;

2 флакони парфумів Accento Sospiro та Sospiro Opera;

4 футляри для зберігання елітних годинників.

Що виявили прикордонники / Фото ДПСУ

Українські прикордонники запобігли контрабанді : дивіться відео ДПСУ

Загальна вартість виявленої контрабанди може сягати понад 9 мільйонів гривень. Наразі товар доставили до прикордонного підрозділу. Правоохоронці розшукують порушників.