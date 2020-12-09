Річниця Нормандського саміту в Парижі: заяви Зеленського та делегації України в ТКГ
Рівно рік тому, 9 грудня 2019 року, в Парижі відбувся саміт очільників держав "нормандської четвірки" (України, Росії, Франції та Німеччини). Про цю подію згадали український президент Володимир Зеленський і делегація України в Тристоронній контактній групі.
Що сказав Зеленський
Президент України написав відповідний допис у твіттері. Він його супроводив фотографією лідерів нормандського формату (сам Зеленський, Ангела Меркель, Еммануеkь Макрон і Володимир Путін). Цю світлину зробили під час Паризького саміту.
Радимо ознайомитися Рік після нормандської зустрічі: які домовленості виконані та чому досі нема миру на Донбасі
Шлях до миру – нелегкий, але знаю, ми зможемо,
– мовиться у повідомленні Зеленського.
Коментар української делегації в ТКГ
Там наголосили, що виконання домовленостей лідерів нормандської четвірки, як і всього пакету мінських домовленостей, залишаються для України основою політико-дипломатичного врегулювання конфлікту на відновлення миру на Донбасі. Про це делегація України написала у фейсбуці.
Протягом 2020 року Українська делегація в ТКГ докладала активних зусиль для виконання завдань, поставлених президентом України щодо мирного врегулювання конфлікту. У результаті на Донбасі стабілізувалася безпекова ситуація, що мало наслідком суттєве зменшення кількості людських жертв і руйнувань,
– підкреслила в українській делегації.
- В грудні 2019 року та у квітні 2020 року відбулися взаємні обміни утримуваних осіб, завдяки яким вдалося повернути з полону багатьох українців.
- Українська сторона внесла важливі ініціативи з подальшого розведення сил і засобів і продовження процесу розмінування.
- Також здійснила інші практичні кроки з метою забезпечення сталого безпекового середовища та покращення загальної гуманітарної ситуації в зоні конфлікту на Донбасі.
Які наступні кроки Києва
- Подальше звільнення утримуваних осіб.
- Забезпечення повного та безумовного допуску міжнародних організацій до всіх утримуваних осіб. Насамперед мовиться про допуск Міжнародного комітету Червоного хреста.
- Відкриття та належна робота пунктів пропуску через лінію розмежування.
- Виконання безпекових умов (розмінування, розведення військ),
- Продовження обговорення робочих пропозицій України щодо виконання політичних аспектів Загальних узгоджених висновків Паризького саміту.
"Україна підтверджує свою готовність і надалі працювати в межах Нормандського формату задля виконання досягнутих лідерами чотирьох країн домовленостей", – наголосили в українській делегації в ТКГ.
Водночас Україна подякувала Німеччині та Франції, а також ОБСЄ за активну посередницьку роль у врегулюванні конфлікту. Відзначив Київ і їхні зусилля з повернення миру до України та відновлення її суверенітету та територіальної цілісності.
Закликаємо Росію вжити всіх належних кроків для продовження роботи згаданих форматів задля виконання всіх рішень, ухвалених на рівні лідерів 4 країн, а також здійснити реальні кроки з врегулювання збройного конфлікту на основі норм і принципів міжнародного права, поваги до державного суверенітету та територіальної цілісності України,
– підсумувала делегація України в ТКГ.
До теми У Франції прокоментували можливість нормандської зустрічі у 2020 році
Про що домовилися учасники паризького саміту в грудні 2019 року / Інфографіка 24 каналу
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