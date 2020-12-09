Рівно рік тому, 9 грудня 2019 року, в Парижі відбувся саміт очільників держав "нормандської четвірки" (України, Росії, Франції та Німеччини). Про цю подію згадали український президент Володимир Зеленський і делегація України в Тристоронній контактній групі.

Що сказав Зеленський

Президент України написав відповідний допис у твіттері. Він його супроводив фотографією лідерів нормандського формату (сам Зеленський, Ангела Меркель, Еммануеkь Макрон і Володимир Путін). Цю світлину зробили під час Паризького саміту.

Радимо ознайомитися Рік після нормандської зустрічі: які домовленості виконані та чому досі нема миру на Донбасі

Шлях до миру – нелегкий, але знаю, ми зможемо,

– мовиться у повідомленні Зеленського.

Шлях до миру нелегкий, але знаю – ми зможемо. pic.twitter.com/EK6kPRB9xX — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2020

Коментар української делегації в ТКГ

Там наголосили, що виконання домовленостей лідерів нормандської четвірки, як і всього пакету мінських домовленостей, залишаються для України основою політико-дипломатичного врегулювання конфлікту на відновлення миру на Донбасі. Про це делегація України написала у фейсбуці.

Протягом 2020 року Українська делегація в ТКГ докладала активних зусиль для виконання завдань, поставлених президентом України щодо мирного врегулювання конфлікту. У результаті на Донбасі стабілізувалася безпекова ситуація, що мало наслідком суттєве зменшення кількості людських жертв і руйнувань,

– підкреслила в українській делегації.

Що вдалося зробити Україні після саміту в Парижі

В грудні 2019 року та у квітні 2020 року відбулися взаємні обміни утримуваних осіб, завдяки яким вдалося повернути з полону багатьох українців.

Українська сторона внесла важливі ініціативи з подальшого розведення сил і засобів і продовження процесу розмінування.

Також здійснила інші практичні кроки з метою забезпечення сталого безпекового середовища та покращення загальної гуманітарної ситуації в зоні конфлікту на Донбасі.

Які наступні кроки Києва

Подальше звільнення утримуваних осіб.

Забезпечення повного та безумовного допуску міжнародних організацій до всіх утримуваних осіб. Насамперед мовиться про допуск Міжнародного комітету Червоного хреста.

Відкриття та належна робота пунктів пропуску через лінію розмежування.

Виконання безпекових умов (розмінування, розведення військ),

Продовження обговорення робочих пропозицій України щодо виконання політичних аспектів Загальних узгоджених висновків Паризького саміту.

"Україна підтверджує свою готовність і надалі працювати в межах Нормандського формату задля виконання досягнутих лідерами чотирьох країн домовленостей", – наголосили в українській делегації в ТКГ.

Водночас Україна подякувала Німеччині та Франції, а також ОБСЄ за активну посередницьку роль у врегулюванні конфлікту. Відзначив Київ і їхні зусилля з повернення миру до України та відновлення її суверенітету та територіальної цілісності.

Закликаємо Росію вжити всіх належних кроків для продовження роботи згаданих форматів задля виконання всіх рішень, ухвалених на рівні лідерів 4 країн, а також здійснити реальні кроки з врегулювання збройного конфлікту на основі норм і принципів міжнародного права, поваги до державного суверенітету та територіальної цілісності України,

– підсумувала делегація України в ТКГ.

До теми У Франції прокоментували можливість нормандської зустрічі у 2020 році



Про що домовилися учасники паризького саміту в грудні 2019 року / Інфографіка 24 каналу