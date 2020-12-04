Річниця трагедії на Троїцькій: в Одесі вшанували загиблих – фото
В Одесі 4 грудня 2019 року трапилася пожежа в економічному коледжі на вулиці Троїцькій, на якій загинули 16 людей. У річницю трагедії одесити та рідні жертв прийшли до будівлю вшанувати пам'ять загиблих,
Річниця трагедії
Зранку біля будівлі, де колись був розташований економічний коледж, зібралися студенти, викладачі та родичі загиблих. Про це повідомляє "Думская".
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Люди несли квіти та вінки до місця трагедії. Близько 11:00 відбулася панахида. Згодом вшанувати пам'ять загиблих прийшли представники місцевої влади.
Ми перебували поруч з аудиторією на 5 поверсі, коли за нами прибігла викладач. Вона крикнула, що в коледжі пожежа і змусила всіх нас бігти вниз по сходах. Якби не вона, то багатьох з нас зараз не було б в живих,
– згадує трагедію студент Василь.
В Одесі вшанували пам'ять загиблих під час пожежі в економічному коледжі / Фото Одеська міська рада, "Думская"
"Ми не могли сьогодні не прийти, це було б неповага до загиблих. Це страшний біль, що не проходить ні через місяць, ні через рік. Хочеться, щоб таких трагедій було якомога менше", – сказала студентка Катя.
Пожежа на Троїцькій: головне
- Зранку 4 грудня 2019 року в Одеському коледжі спалахнула пожежа – вогонь охопив майже 4 тисячі квадратних метрів.
- Під час пожежі в будівлі перебували 210 осіб: 172 студенти і 38 співробітників навчального закладу.
- Більшість вдалось евакуювати, однак не всіх.
- Внаслідок пожежі загинули 16 осіб, ще 30 – постраждали.
- Наразі поліція розглядає 3 версії причини пожежі: підпал, необережне поводження з вогнем та аварійна робота електрообладнання.
- Урядова комісія вважає, що вогонь спалахнув через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі.
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