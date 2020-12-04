В Одесі 4 грудня 2019 року трапилася пожежа в економічному коледжі на вулиці Троїцькій, на якій загинули 16 людей. У річницю трагедії одесити та рідні жертв прийшли до будівлю вшанувати пам'ять загиблих,

Річниця трагедії

Зранку біля будівлі, де колись був розташований економічний коледж, зібралися студенти, викладачі та родичі загиблих. Про це повідомляє "Думская".

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Люди несли квіти та вінки до місця трагедії. Близько 11:00 відбулася панахида. Згодом вшанувати пам'ять загиблих прийшли представники місцевої влади.

Ми перебували поруч з аудиторією на 5 поверсі, коли за нами прибігла викладач. Вона крикнула, що в коледжі пожежа і змусила всіх нас бігти вниз по сходах. Якби не вона, то багатьох з нас зараз не було б в живих,

– згадує трагедію студент Василь.

В Одесі вшанували пам'ять загиблих під час пожежі в економічному коледжі / Фото Одеська міська рада, "Думская"

"Ми не могли сьогодні не прийти, це було б неповага до загиблих. Це страшний біль, що не проходить ні через місяць, ні через рік. Хочеться, щоб таких трагедій було якомога менше", – сказала студентка Катя.

Зверніть увагу! Через рік після трагедії відповідальність за пожежу так ніхто і не поніс. Наразі на лаві підсудних перебувають 14 обвинувачених, однак до вироку суду ще далеко. Чергове засідання у справі мало відбутися 4 грудня. Його перенесли, бо обвинувачена директорка коледжу перебуває на самоізоляції через коронавірус у дочки.

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