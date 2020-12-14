У місті Тараща Київської області наприкінці жовтня від коронавірусу померло подружжя медиків – Галина та Валентин Степченки. Жінка працювала медсестрою в місцевому центрі первинної медико-санітарної допомоги. Її чоловік – лікарем-анестезіологом у Таращанській центральній районній лікарні.

У них залишився 13-річний син. Ця трагічна історія сколихнула країну. Про це мовиться в розслідуванні журналістів "Наші гроші" на 24 каналі.

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Що домоглись рідні загиблої сім'ї

Для того, щоб дитина отримала допомогу від держави, до очільниці Мінсоца у прямому ефірі звернулася ведуча "1+1" Наталія Мосейчук. Тітка осиротілого хлопчика підтвердила, що після цього звернення вони отримали виплати. Відзвітувало про це і міністерство.

30 жовтня рідні померлого від COVID-19 подружжя отримали належні страхові виплати, які були профінансовані Фондом соціального страхування України. Загалом виплатили допомогу у розмірі 3 153 300 гривень для сина подружжя та матері померлої медичної сестри.



Лікарня, в якій працював загиблий / Скриншот з відео

Також Фонд соціального страхування 29 жовтня профінансував одноразові страхові виплати, відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" у сумі 439 400 гривень. Питання вирішили рівно за тиждень, після публічного звернення.

Що робити іншим сім'ям

Однак таке звернення було одне, а сімей, у яких рідні – медики померли від COVID-19, сотні. І ті, імена кого не звучать по загальнонаціональних каналах, намагаються отримати обіцяну державою допомогу – місяцями.

Трагічна історія Гайдая

Олег Гайда 26 років працював хірургом, завідував хірургічним відділенням поліклініки у Черкасах. Лікар помер 30 червня від ускладнень, спричинених коронавірусом, йому було 52 роки.

Щодня до нього приходила велика кількість пацієнтів з різними патологіями, яких він консультував і надавав амбулаторну допомогу. До батька приходила на консультацію така кількість людей, це не 5 і не 10 осіб, це могло бути 20 – 30,

– розповів син загиблого Ігор Гайда.

За його словами, його батько був дуже серйозно налаштований щодо коронавірусу. Він знав, що хвороба важка і дотримувався максимальних заходів, щоб вберегти себе та своїх рідних. Лікар нікого не оглядав без маски, навіть іноді одягав дві. Проте вберегтися від COVID-19 йому не вдалося. Те, що хірург заразився коронавірусом, підтвердило розслідування і 2 комісії. До них входять представники:

держпраці;

роботодавця;

профспілок;

фонд соціального страхування.

Син загиблого відзначив, що він не претендує на будь-які гроші від держави, але хоче, щоб їх отримала його мама.



Син Олега Гайди / Скриншот з відео

Олег Гайда лише на 2 тижні пережив свого рідного брата Івана – керівника військового шпиталю у Львові. Він теж помер від ускладнень, спричинених коронавірусом.

Чи допоможе держава

Ще на початку квітня Володимир Зеленський повідомив, що у фонд боротьби з коронавірусом заклали допомогу сім'ям лікарів, які загинули від COVID-19. І в липні на це виділили 233 мільйони гривень. Право отримати, звісно, мають, але чи отримують родини ці виплати? На 12 листопада відомо про 236 смертей медиків від COVID-19, яким вони інфікувалися на роботі.

Комісія встигла розглянути 112 випадків. Визнала, що лікарі заразились на роботі (офіційною мовою це випадки, пов'язані з виробництвом) – у 34. І навіть з них виплати отримали не всі, дещо узагальнено – 25 родин.

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Попри те, що 2 комісії підтвердили інфікування Олега Гайди на роботі, фонд Соцстрахування відмовився платити. Ба більше, Фонд через суд оскаржує рішення комісій. Юстиція аргументує таке рішення тим, начебто їм не надали документального підтвердження, що лікар захворів від інфікованого пацієнта. Водночас матеріали справи містять дійсно перелік осіб з підтвердженим діагнозом з ким контактував лікар в цей час і які, як вирішили 2 комісії, ті особи були цим джерелом.

Такі дії з боку Фонду – це дискредитація виконавчою владою зусиль законодавчих органів. які одноголосно ухвалили цей закон.

Таких випадків дуже багато

Історія Ігоря Гайдая – це не поодинокий випадок. Галина Колянчикова працювала сімейним лікарем в Миколаєві. 5 жовтня вона померла від ускладнень COVID-19. Її чоловік Юрій Колянчиков також медик – хірург з сорокарічним досвідом, син – лікар-уролог.



Галина Колянчикова / Скриншот з відео

Третій місяць родина намагається довести керівництву лікарні, що Галина Колянчикова інфікувалася на робочому місці.

Вісьмома голосами "проти" і шістьма голосами "за" ухвалили рішення про те, щоб не зав'язувати цей випадок з її професійною діяльністю. Проти голосувало керівництво лікарні та представники Фонду Соцстраху, який має виплачувати компенсації,

– ствердив чоловік загиблої Юрій Колянчиков.

Друга комісія більшістю голосів винесла рішення на користь родини. Проти був Фонд Соціального страхування, саме він і повинен здійснити виплати. Відтак, попри рішення комісії, рідні лікарки й досі не впевнені, що отримають обіцяне.

Сотні сімей не отримують виплати

Родин загиблих медиків, які не отримують обіцяної підтримки – десятки, а, може, й сотні. Життя лікаря Івана Венжиновича перервалось 30 вересня через двобічну пневмонію. Він згорів у лікарні за 3 дні. У нього залишилася дружина – теж медик і двоє дітей. Компенсації вони не отримали. Попри всі симптоми, ПЛР-тест показав негативний результат. Помилковий негативний результат показує третина тестів.

Усі симптоми Івана вказували на COVID-19, але він не зробив повторний тест. Сім'ям, з якими спілкуватились журналісти, комісії, що вирішували їх долю, закидали один і той самий аргумент – якщо медик інфікувався на роботі, то, скоріш за все, через необережність та неналежне використання засобів індивідуального захисту.

Жахливі умови лікарень

За підрахунками благодійників, ті засоби захисту, якими забезпечила держава, вже давно закінчилися. В багатьох лікарнях дуже погані умови. Зі слів медиків, засоби індивідуального захисту, не єдина проблема. Їх, принаймні, можна купити, якщо виплачують нормальну зарплатню і обіцяні надбавки. Але і тут лікарі часто в програші.



Фонд боротьби з COVID-19 / Скриншот з відео

Фінансова мотивація повністю у компетенції керівників медзакладів. І від стратегії розвитку, яку вони оберуть, та спроможності скласти реальний фінансовий план і виконати його, залежить успішність лікарні і зарплати працівників. Медиків спонукає звільнятися:

погане забезпечення;

мізерні зарплати;

відчуття незахищеності та невдячності.

Тому вони й звільняються. Згідно з даними електронної системи охорони здоров'я, в Україні звільнилося понад 5 тисяч лікарів вторинної ланки. Тим часом влада потрохи тринькає кошти з ковідного фонду. Станом на кінець листопада, з 65 мільярдів гривень – 39 вже витрачено. 9,5 мільярдів витратили на сферу соціального захисту, на 20 мільярдів набудували доріг, 2,5 мільярди витратили у Міністерстві внутрішніх справ. Зокрема, на доплати 86 тисячам поліціянтам.

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Також фінансову підтримку отримали прикордонники, нацгвардійці, рятувальники та медпрацівники закладів МВС. Десятий місяць українські медики борються з епідемією коронавірусу. Їх звичайні робочі дні перетворилися на цілодобові зміни, декому довелося змінити спеціалізацію і майже всі вони щодня ризикують власним життям. Не змінилося тільки ставлення держави до них. Прикро й іронічно, але період пандемії в Україні дуже круто показав це саме ставлення. Замість реальної допомоги та фінансової підтримки – обіцянки, замість захисту – слова великої подяки. От тільки подякою від вірусу не захистишся.