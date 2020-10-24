Римсько-католицькі єпископи в Україні оприлюднили офіційну заяву, у якій прокоментували слова Папи Римського про підтримку одностатевих шлюбів. Вони вважають, що доктрини церкви це не змінює.

А саме висловлювання – це ніщо інше, як особиста думка Папи. Про це пише на сайті Католицького медіацентру конференції римсько-католицьких єпископів в Україні.

Важливо Папа Римський підтримав гомосексуальні шлюби ще у 2019, але Ватикан вирізав ці слова, – ЗМІ

Церковники наголосили, що слова Папи Франциска про гей-шлюби у документальній стрічці "Франческо" не змінюють вчення Католицької Церкви щодо гомосексуальних стосунків та їхнього юридичного визнання.

Крім цього, єпископи посилаються низку документів, які свідчать про твердість їхніх намірів. В одному з них йдеться, що "церква вчить – повага до гомосексуальних людей ніяк не може призвести до схвалення такої поведінки або до юридичного визнання одностатевих союзів".

Немає нічого спільного з божими планами, – церковники

Також церковники цитують апостольську адгортацію (звернення Папи Римського про сім'ю та її місце у сучасному світі – 24 канал) Франциска під назвою "Радість Любові". За словами священнослужителів, у зверненні Папи від 2016 року "немає жодних підстав для порівнянь чи аналогій навіть далеких гомосексуальних стосунків із божим планом щодо подружжя і родини".