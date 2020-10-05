З серпня в Україні діють нові правила на ринку газу: постачальника змінити легше і кожен з них пропонує свою ціну на газ.

Проте більшість українців не знають, що з 1 серпня в Україні відбувалася лібералізація ринку газу. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова. Лише 44,9% українців знають про це і з них лише кожен десятий підтримує лібералізацію. Тож 24 канал вирішив пояснити, які зміни відбулися на ринку газу з 1 серпня, добре це чи погано та які проблеми виникли за 2 місяці роботи?

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Як газ потрапляє в українські домівки і як тариф набирає ваги

Оператор ГТС (газотранспортної системи) транспортує газ. Він в Україні єдиний і повністю належить державі. Тарифи на його послуги встановлює НКРЕКП.

Із газопроводів оператора ГТС газ потрапляє до наступної ланки – операторів ГРМ або більш відомі як облгази. Вони підключають / відключають газ, приймають показники лічильника, фіксують обсяги споживання; забезпечують якісь і тиск газу; реагують на аварійні виклики, усувають аварії.

А ось доставлянням газу прямо у вашу домівку займається третя ланка – газзбути чи постачальники газу. Вони завчасно замовляють та закуповують газ для споживачів, виставляють рахунок, збирають гроші, а також займаються стягненням проблемної заборгованості. Таких учасників на ринку є кілька десятків і споживачі можуть вільно змінювати їх.

Змінити постачальника газу стало легше / Pixabay

Що змінилося з 1 серпня

Змінити постачальника українців формально могли ще з 2015 року. Але тепер це стало не лише простіше, але й з’явився сенс, адже ціна та сервіс у кожного постачальника – різні.

Зміна постачальника

Тепер зміну постачальника можна описати в таких 4 коротких кроках:

Вибрати компанію, чиїми послугами хочете скористатися.

Подати заяву-приєднання до нового постачальника (він може попросити і про інші документи).

Отримати відповідь від нового постачальника та дату, коли почне постачати газ.

Сплатити фінальний рахунок від старого постачальника.

Тепер потрібно контактувати лише з новим постачальником. Він сам повідомляє попередню компанію, що споживач змінив постачальника. Крім того, не потрібно показувати довідки про відсутність заборгованості, щоб змінити постачальника. Але постачальник може відмовити у наданні послуг.

Все це можна зробити онлайн. Попередній постачальник через 6 тижнів надсилає фінальний рахунок, який потрібно оплатити протягом 10 днів.

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Формування ціни

З початку року ціна визначалася за формулою: вартість на європейському хабі + транспортування, ПДВ та інше. Нафтогаз називав ціну кожного місяця після 22 числа і мав спецзобов’язання – забезпечувати газом населення.

Тепер ці спецзобов’язання скасували й кожен постачальник пропонує свою ціну в залежності від оптової, за якою закуповує та своєї націнки. Така конкуренція на ринку в ідеалі повинна призвести до покращення та здешевлення послуг.

Компанії повинні давати свою ціну на газ за 5 днів до нового місяця. Тобто ціну за жовтень повинні були сказати до 25 вересня.

Ціни на газ у жовтні

Більшість постачальників газу для населення свої ціни на газ у жовтні 2020 оприлюднили своєчасно, відразу після 25 вересня. Ціни на газ підвищилися, й у більшості постачальників вони потрапляють в діапазон 6,5-6,8 гривні за кубічний метр (це вже з урахуванням ПДВ). Але можна знайти й дешевший газ – за 4,12 гривні.

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Як вибрати постачальника

У 2019 році на ринку було 37 постачальників. Але з лібералізацією ринку 1 серпня, нові учасники почали заходити. Так, у серпні з’явилися ГК "Нафтогаз України", ETG.UA, TA Energy і Paliv Energy. Ще 8 компаній заявили про те, що планують постачати газ найближчим часом.

В ідеалі мав би існувати сервіс, в якому б були зібрані всі постачальники з їхніми послугами та цінами, щоб споживачі могли легко вибирати собі нового постачальника за ціною, якістю послуг чи іншими факторами.

Наразі існує сайт Газотека. Він працює у тестовому режимі й там немає всіх газопостачальників. Але це який-не-який інструмент для порівняння. Сайт показує ціни у різних постачальників та підраховує скільки ви можете зекономити, якщо зміните одного на іншого.

Чому лібералізація ринку – це добре

Більшість українців не підтримують лібералізацію ринку газу для населення. Та насправді це матиме лише позитивні наслідки у довгостроковій перспективі, коли на ринок зайдуть нові постачальники. Коли компанії боротимуться за споживачів, то пропонуватимуть кращу ціну, умови та терміни виконання цих умов.

Наразі ціна на газ зростає, але це не пов'язано з лібералізацією ринку. Навпаки тепер споживачі мають можливість вибрати компані з газзбуту, яка запропонує найдешевшу ціну. Щоправда, відсутність ефективних порівняльних інструментів не дозволяють зробити цього швидко і легко.

Проблеми на ринку

За 2 місяці роботи лібералізованого ринку газу з’явилися перші проблеми. До Громадянської мережі ОПОРА почали звертатися люди зі скаргами. Коли вони поміняли постачальника, то отримали борги заднім числом. Вони отримали рахунки від газзбутів з "температурними коефіцієнтами" з 2015 року та попередження про відключення. Рахунки сягали 4-6 тисяч гривень. Зараз деякі люди судяться із газзбутами.

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Газзбути публікують ціни із запізненням, а повинні робити це не пізніше за 5 днів до місяця. Так у споживачів має бути час, щоб змінити постачальника, якщо їх не влаштовує ціна.

Споживачі мають проблеми з отриманням пільг та субсидій при зміні постачальника. У Мінфіні радять вчасно повідомляти органи соцслужб про зміну постачальника, щоб таких проблем не виникало.

Як ринок газу працює у Європі

Те, до чого Україна поступово переходить зараз, у ЄС перейшли ще у 2009 в рамках третього енергопакета. А минулого року вони пішли далі – до четвертого енергопакета або як ще називають "Чистої енергії для всіх європейців". Він передбачає пряму участь на ринку, смартоблік, динамічні ціни та demand response.

У середньому в країні працюють 40 постачальників. Найбільше у Чехії, Великобританії та Іспанії.

До слова, лібералізація ринку газу для населення в Україні – одна з вимог МВФ в рамках програми stand-by.