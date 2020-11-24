Довготривалий карантин та коронкриза, здавалось би, поставили життя всього світу на паузу. Незважаючи на ці фактори, в Україні спостерігається сплеск на ринку заміської нерухомості.

Сайт 24 каналу розповідає, чому українці почали цікавитися домівками у передмісті та яку нерухомість зараз купують.

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Сплеск на ринку заміської нерухомості

Весняний карантин та повний локдаун показав, що сидіти у чотирьох стінах тривалий час – важко. Тоді українці почали активно орендувати на літо будинки у передмісті. З часом ажіотаж не спав, а навіть навпаки, зараз чимало людей хочу придбати домівку не в центрі мегаполісу, а саме за містом, ближче до природи.

За даними Аналітичного центру DOM.RIA, пік попиту на оренду заміської нерухомості припав на другу половину квітня та другу половину травня 2020 року. Тоді попит на оренду квартир за містом в закритих комплексах з набором сервісів, або розташованих поруч з водоймами чи з лісопарковими зонами, різко збільшився в два рази в порівнянні з весною 2019.

Попит на покупку будинків, котеджів, дач, почав активно зростати з другої половини квітня цього року. Вже в червні 2020 року активність попиту в цьому сегменті була на 220-270% вище, ніж влітку 2019 року. До осені активність пішла на спад. За даними операторів ринку нерухомості, восени 2020 року попит на покупку будинків, котеджів, дач вдвічі вище, ніж восени 2019, – кажуть аналітики DOM.RIA.

Чингіз Кішіев, СЕО Caspian Service в Україні, зазначив, що станом на кінець вересня можна сказати, що продажі на первинному ринку Києва і найближчого передмістя мають відносний баланс.

Якщо порівнювати активність на первинному ринку за рік (у порівнянні з осінню 2019 року), то можу сказати, що на сьогоднішній день рівень продажів в середньому на 10-12% вище. Але, повторюся, відбувається це за рахунок підвищених продажів в об'єктах нових форматів і з високим ступенем готовності, – каже Кішіев.

Вікторія Погасій, директор по маркетингу житлового комплексу BASA City, зазначила, що тривалий карантин, пов'язаний пандемією, у частині потенційних покупців викликав бажання змінити місця проживання. На даний момент до 1/3 покупців житла в приміських комплексах здійснюють усвідомлений переїзд, купуючи квартиру в передмісті.

Нерухомістю за містом українці почали цікавитися під час карантину / Фото Pixabay

Яка нерухомість цікавить українців

Анатолій Топал, експерт DOM.RIA, каже, що зараз основний попит припадає на окремі будинки, розташовані в зонах нової забудови з розвиненою транспортною інфраструктурою, єдиним соціальним складом сусідів, близькою доступністю до водойм, лісів, парковим зонам, в районах з хорошим забезпеченням торгових, розважальних, дошкільних, медичних установ.

Відстань від міста (попит більше 65%) – не більше 20-25 кілометрів від межі міста. Окремо сформувався попит на будинки, розташовані безпосередньо в лісах або на березі річок/озер. В цьому випадку віддаленість від міста не має значення, – каже Топал.

Вікторя Нерода, експерт ринку нерухомості, пояснила, що покупці заміського житла частішу купують об'єкти з готовністю не менше 50%. Також зараз понад 50% попиту на приміське житло припадає на об'єкти нових форматів, таких як об'єкти формату nature friendly. Головними особливостями таких ЖК є широкі рекреаційні можливості (озеро, ліс і ін.)

Для таких житлових комплексів характерно висока якість будівництва, в тому числі використання енергозберігаючих технологій: установка індивідуального опалення, вентильованих фасадів з хорошим рівнем тепло- і шумоізоляції, що дозволяють в зимовий період скоротити витрати на тепло в середньому на 20-25%, – каже Нерода.

Вона додала, що починаючи з липня, попит в передмісті Києва потроху переорієнтовується на більш дорогі квартири і квартири середньої цінової категорії. Звичайно ж багато що залежить від стадії готовності проекту: на початкових стадіях купуються в основному 1-кімнатні квартири, переважно як інвестиційна покупка, а коли готовність проекту сягає 50% і вище, коли істотно збільшується рівень довіри потенційних клієнтів до проекту, тоді і зростає попит на дорогі квартири вартістю близько 1000 доларів за квадратний метр.

Валерій Захаров, Брокер RE/MAX Central в Україні, зазначив, що на перше місце виходить собівартість витрат на утримання домоволодіння. Якщо раніше на комуналку мало звертали уваги, бо вона коштувала копійки, зараз з огляду на дорожнечу енергоресурсів, вся інженерія повинна бути максимально економічною.

"Раніше наявність газу в котеджному містечку було обов'язковою умовою. Зараз цього немає, замість газових котлів все частіше використовуються теплові насоси і електричні котли. Коли газ дуже сильно подорожчав, а тепловий насос у виробництві значно подешевшав, то стало вже економічно доцільно ставити теплові насоси. Тому зараз це фактично норма", – пояснив Захаров.

Українцям потрібна добре розвинена інфраструктура у передмісті / Фото Pixabay

Скільки коштує нерухомість за містом

Аналітики DOM.RIA кажуть, що залежно від місця розташування, сегмента, оточення, якості будівництва, комунікацій, наявності/відсутності ремонтів – розкид вартості величезний. Від 350 доларів за квадратний метр в сегменті бюджетних таунхаусів, до 3500 доларів за квадратний метр в преміум сегменті закритих клубних містечок. Але середній попит, як і пропозиції в ціновому діапазоні 550-900 доларів за квадратний метр.

Чингіз Кішіев зазначив, що до кінця року вартість житла на первинному ринку Києва і найближчого передмістя збільшиться, як мінімум, на декілька відсотків. При цьому, в окремих якісних і затребуваних проектах з високим ступенем готовності та надійності зростання цін може досягти 17%.

Природно, процес поліпшення проєктів досить витратний. Можна сказати, що витрати на поліпшення проектів складають в середньому 20-25% від кошторисної вартості будівництва. Саме тому вартість житла нових форматів в найближчому передмісті порівнянна з вартістю київських об'єктів нових форматів, які будуються в спальних районах в безпосередній близькості до метро, – зазначила Погасій.

Вікторія Погасій каже, що для передмістя характерна тенденція створення житлових комплексів малоповерхової забудови (в частині квартир передбачаються особисті дворики) з обов'язковою наявністю ліфтів в кожному будинку, облаштування на будинках вентильованих фасадів і системи індивідуального опалення. Ще однією обов'язковою характеристикою таких об'єктів є концептуальний інфраструктурний комплекс з об'єктами дитячої, спортивної, соціально-побутової інфраструктури.