Конституційний Суд сьогодні прийняв рішення щодо права на землю. КСУ фактично заклав основу для знищення ринку землі.

Судді проти ринку землі: а що кажуть їхні декларації

"Усвідомлюючи відповідальність перед подвигом народу... схиляючись у скорботі за знищеними сталінським режимом мільйона селян... у відповідності з традиціями народу, для якого земля є матір'ю-годувальницею".

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Аргументи десь такі: земля – багатство усього народу, а надмірна концентрація в одних руках шкодить народу, особливо селянам, які з неї живуть, власник землі має бути хліборобом і так далі.

А тепер давайте глянемо декларацій цих борців з великими землевласниками:

1. Віктор Кривенко – 44 (!!!) земельних ділянки на 216 500 кадратних метрів.

2. Олександр Касмінін – 17 земельних ділянок на 223 050 квадратних метрів.

3. Сергій Сас (автор рішення) – 7 земельних ділянок на 92 900 квадратних метрів.

4. Володимир Мойсик – 9 земельних ділянок на 47 400 квадратних метрів, з них 26 000 в оренді.

5. Петро Філюк – 6 земельних ділянок на 25 592 квадратних метри.

Яким чином Віктор Кривенко оформив у власність 44 земельні ділянки, площа яких в п'ять разів більша за норми безоплатної приватизації на них з дружиною разом взятими? За які гроші він утримував ці землі і платив податки, якщо все життя працює суддею?

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Яким чином дружина судді Касмініна придбала у власність 11 родючих земель на Полтавщині за ціною 500 доларів за гектар?

Ці люди не проти великих землевласників, вони самі ними є. Вони проти ринку, бо ринок – це про вільний конкурентний обіг, а не мутки тих, хто має владу.

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