Два члени Кабінету Міністрів виступали проти скасування адаптивного карантину і введення "карантину вихідного дня".

Про це повідомляє телеграм-канал "Швидкі новини" з посиланням на свої джерела.

"Аваков і Ткаченко виступали проти посилення карантину, а саме – локдауну вихідного дня. Перед початком офіційного засідання Кабміну серед членів уряду була палка дискусія щодо основного рішення. І саме Аваков з Ткаченко виступали проти", – йдеться в повідомленні.

Разом з тим, позиція двох міністрів не вплинула на прийняття рішення: "Але, як бачимо, їхні аргументи не подіяли на інших учасників засідання, які підтримали посилення карантинних заходів", – наголошують у публікації.

Нагадаємо, під час засідання в середу Кабмін ввів "карантин вихідного дня", який буде діяти з 14 до 30 листопада. Щотижня з 00:00 суботи до 00:00 понеділка в країні будуть працювати лише продуктові магазини, аптеки, ветаптеки, громадський транспорт, автозаправки. Також дозволені прогулянки в парках, робота закладів громадського харчування в режимі "їжа на винос".