Оце буде справді капітуляція. Хоча більшості нашого суспільства, здається, байдуже.

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Вони скористались своїм особливим статусом в системі влади, який захищає їх від усього і навіть від здорового глузду, і прийняли очевидно корумповане рішення, яке має статус такого, що його не можна скасувати.

Це їх рішення навіть гірше ніж знамените про те, що третій термін Кучми був би другий. Там хоча б щось формальне було – прийняли Конституцію в 1996, а перший термін Кучми почався в 1994. А тут просто рятували себе і замовників від кримінальної відповідальності.

Чому це буде капітуляція?

Тому що це закріпить назавжди, що ходячий мішок з грошима у мантії може дозволити собі вирішити все що завгодно, прикриваючись статусом судді Конституційного суду, а мільйони громадян мусять з цим просто змиритися.

Більше того, якщо не буде кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях, жодна інша юридична відповідальність не спонукатиме якого-небудь олігарха чи рішалу вказувати в декларації правду про свої статки.

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А що будемо робити, якщо ці так звані судді скасують ще банківську реформу?

Можна не любити Гонтарєву, але скасування банківської реформи – це сотні мільярдів гривень збитків і колапс банківської системи.

А якщо й земельну реформу скасують?

Що будемо робити, якщо вони протрактують земельне питання саме так, як збираються, заборонивши іноземцям і компаніям з іноземною участю володіти взагалі будь-якою землею в Україні, а не тільки сільськогосподарською? Це ж удар по тисячам підприємств з іноземною участю та фактично прощання з інвесторами. Трильйони збитків у перспективі!

Що будемо робити?

Сформуємо робочу групу у парламенті на виконання чергового ла*на?

Це ганебний шлях. Це навіть мерзенніше, ніж угода від 21 лютого 2014 року з Януковичем, яка дозволяла йому залишатися президентом ще до кінця того року, хоча здавалося б – oо може бути гірше.

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Це парламент програв кільком вовкам, навіть не почавши боротися.

І можна зрозуміти, чому це нормально для старих політиків-мільйонерів. Або для тих, хто хоче стати мільйонером за рахунок політики.

А всім іншим навіщо це, хто це підтримує і розказує ніби у нас тут є якийсь такий Конституційний суд, який треба поважати?

Джерело: Facebook