Володимир Зеленський екстрено зібрав засідання РНБО через скандальне рішення Конституційного суду про скасування е-декларування. За словами президента України, важливо не допустити використання рішення КСУ ворогами для дискредитації нашої країни.

Президент Зеленський наголосив, що деякі особи цілеспрямовано створюють загрози національній безпеці країни після ухвалення рішення КСУ. Про це Зеленський сказав під час наради РНБО, повідомляє 24 канал.

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Зеленський заявив, що влада має терміново відреагувати на ту ситуацію, яка склалася після ухвалення рішення Конституційного суду.

Справа не лише у цьому рішенні, а й у цілеспрямованих діях певних осіб на підривання суспільного договору в Україні та на створення реальної загрози національній безпеці та обороні нашої держави,

– сказав Зеленський.

Він додав, що влада також має не допустити, щоб "це чи якесь інше рішення Конституційного суду використали вороги України для дискредитації нашої країни за кордоном".