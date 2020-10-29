Не маємо допустити, щоб рішення КС використали для дискредитації України, – Зеленський
Володимир Зеленський екстрено зібрав засідання РНБО через скандальне рішення Конституційного суду про скасування е-декларування. За словами президента України, важливо не допустити використання рішення КСУ ворогами для дискредитації нашої країни.
Президент Зеленський наголосив, що деякі особи цілеспрямовано створюють загрози національній безпеці країни після ухвалення рішення КСУ. Про це Зеленський сказав під час наради РНБО, повідомляє 24 канал.
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Зеленський заявив, що влада має терміново відреагувати на ту ситуацію, яка склалася після ухвалення рішення Конституційного суду.
Справа не лише у цьому рішенні, а й у цілеспрямованих діях певних осіб на підривання суспільного договору в Україні та на створення реальної загрози національній безпеці та обороні нашої держави,
– сказав Зеленський.
Він додав, що влада також має не допустити, щоб "це чи якесь інше рішення Конституційного суду використали вороги України для дискредитації нашої країни за кордоном".
Про що ще сказав Зеленський на засіданні РНБО
- Президент звернувся до правоохоронців з проханням розслідувати обставини, які призвели до прийняття Конституційним судом України рішення про неконституційність низки положень антикорупційного законодавства.
- Володимир Зеленський очікує підготовки та направлення до Верховної Ради законопроєктів про відновлення електронного декларування доходів чиновників найближчим часом.
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Що відомо про рішення КСУ: головне
- 27 жовтня під час закритого засідання Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу про декларування недостовірної інформації. Вона передбачала штраф або кримінальну відповідальність чиновників і суддів за неперевірені дані у деклараціях.
- Суд визнав кримінальну відповідальність за недостовірне декларування "неконституційною". Позов подали народні депутати від ОПЗЖ і групи "За майбутнє".
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков запевнив, що у парламенті швидко відреагують на рішення КСУ. За його словами, реакцію чекають і від президента Зеленського.
- Очільник України 29 жовтня скликав термінове засідання РНБО. Під час зустрічі, ймовірно, обговорюватимуть скандальне рішення КСУ щодо скасування е-декларування та реакції на нього.