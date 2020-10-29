У Європейському Союзі ствердили, що дії Конституційного суду – скандальні і є підставою для призупинення безвізу. В українському уряді заспокоюють, зазначивши, що ситуацію ще можна виправити.

Заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики та нардепка від "Слуги народу" Галина Янченко зазначила, що скандальне рішення набуло тенденційного характеру і потребує реакції. Про це вона повідомила в ефірі 24 каналу.

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За її словами, зміни можуть бути і в самому Конституційному суді України, і навколо нього

Фактично, рішення, яке прийняв КСУ із впливом ОПЗЖ ліг тягарем на плечі влади. Адже саме їй доведеться розв'язувати це питання,

– зазначила депутатка.

Новий законопроєкт

Галина Янченко ствердила, що планують зареєструвати новий законопроєкт. Він врегулює суперечливі питання щодо незаконного збагачення.

"Приймуть більш зважений підхід до санкцій, які застосовуватимуться до такого виду правопорушення".

Погана репутація

Вона нагадала, що це рішення КСУ не перше, яке викликає питання й обурення в українського суспільства. Також нардепка додала, що воно псує репутацію перед західними партнерами України. Адже вони чітко дали зрозуміти про можливість втрати Україною підтримки з їхнього боку.

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