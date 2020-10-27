Рішення Конституційного суду України щодо антикорупційної інфраструктури може мати негативні наслідки. Йдеться про скасування КСУ під час закритого засідання кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

Рішення Конституційного суду України може загрожувати безвізовому режиму та європейській інтеграції України. Про це заявив представник президента в КСУ Федір Веніславський, передає "РБК-Україна".

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Водночас Веніславський заявив, що згідно з його даними, Конституційний суд не скасовував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, як повідомляли раніше.



Федір Веніславський / Фото Офісу Президента

Також представник президента в КСУ зазначив, що питання про зміни до антикорупційного законодавства розглянуть після опрацювання мотивувальної частини рішення Конституційного суду.

Що відомо про рішення КСУ