"Банда Тупицького" в КС збирається рятуватися, прикрившись листом від шефів Венеційської комісії та GRECO (орган Ради Європи з антикорупційного моніторингу), який організовав Тупицькому його заступник Сергій Головатий.

Лист іноземців коментували всією фейсбук-громадою: сотні репостів, тисячі лайків. А відповідь Національного агентства з питань запобігання корупції залишилася майже непоміченою. Хоча саме Агентство є потерпілим від "беспредела" КС.

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Окремо хочу порадіти за НАЗК – в них нарешті з'явився керівник, за якого не соромно. Олександр Новіков за декілька місяців став проблемою для багатьох корупціонерів, а скасування повноважень НАЗК є оцінкою того, що він добре робить свою роботу.

Відповіді НАЗК на лист шефів Венеційської комісії та GRECO

Текст листа стисло:

І.

У своєму рішенні КСУ порушив Конституцію України принаймні двічі:

Перший раз – коли суд втрутився у повноваження парламенту. КС назвав брехню в деклараціях недостатньо тяжким правопорушенням для кримінальної відповідальності. Але це повноваження не КС, а парламенту – визначати, яке діяння є злочином. І після такого рішення КС повернути кримінальну відповідальність за брехню при декларуванні неможливо новим законом. Будь-який закон автоматично буде вважатися неконституційним, з огляду на це рішення КС.

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Другий раз КС порушив закон, коли скасував те, про що навіть не просили в своєму зверненні депутати ОПЗЖ і "За майбутнє". Конституція вимагає діяти виключно в межах повноважень. КС міг приймати рішення лише про те, що оскаржувалось у поданні.

ІІ.

Приймаючи рішення, судді діяли у власних інтересах. На момент рішення тривала процедура притягнення до відповідальності – адміністративної та кримінальної – трьох суддів КС: Мойсика, Сліденка та Завгородньої. Вони про це знали, але не заявили про відвід. Замість цього просто скасували закон. КС зупинив роботу НАЗК та врятував від відповідальності тисячі інших чиновників.

ІІІ.

КС сказав, що суддів не можна нарівні з іншими контролювати щодо декларацій та конфлікту інтересів. Але це суперечить попереднім висновкам Венеційської комісії.

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Так, Венеційська комісія аналізувала Судовий кодекс у Вірменії. Вона постановила, що найкращим є перевірка декларацій органом, який не належить до судової влади. Бо якщо створять спеціальний орган у рамках судової влади, то йому бракуватиме прозорості, що може спричинити корпоративістську поведінку.

У своїх звітах GRECO позитивно оцінює нашу систему декларування. У GRECO є спеціальний розділ "Запобігання корупції стосовно суддів", але там відсутні жодні рекомендації щодо створення окремого органу для них.