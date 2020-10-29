Відбулося засідання Кабміну за участі Володимира Зеленського щодо скандального рішення КСУ. На ньому, виконуючи рішення РНБО, ухвалили розпорядження. Ним зобов'язали НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників.

На засіданні уряду 29 жовтня обговорили рішення КСУ щодо скасування е-декларування, повідомив у телеграмі міністр Кабміну Олег Немчінов.

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За його словами, на засіданні Кабміну був присутній Володимир Зеленський. На виконання рішення РНБО на засіданні ухвалили розпорядження.

Ним зобов'язали НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників та забезпечити механізм їх спецперевірки,

– зазначив Немчінов.

Нагадаємо, раніше президент виступив з промовою на засіданні РНБО.

Що говорив Зеленський у своїй промові

Він засудив рішення Конституційного суду та заявив, що Україна його не сприйме.

Президент запевнив, що система е-декларування в Україні працюватиме.

Зеленський наголосив, що не можна допустити, щоб цю проблему вирішувала вулиця на свій розсуд, а також щоб будь-яке рішення Конституційного суду використали вороги України для дискредитації нашої країни за кордоном.

Крім того, глава держави звернувся до правоохоронців, аби вони з'ясували деталі, які привели до такого рішення суду.

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