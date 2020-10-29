Скандальне рішення Конституційного Суду про скасування кримінального покарання за незаконне збагачення може зупинити процес очищення України від корупції. Якщо це станеться, ситуацію буде важко пояснити міжнародним партнерам.

Про це говорили посол України у Великій Британії Вадим Пристайко та посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс 28 жовтня. Розмова відбулася під час віртуального "Діалогу послів" під егідою університету Кембриджа, пише Укрінформ.

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Як міжнародна спільнота реагуватиме на рішення КСУ про декларації

Український дипломат зауважив, що оскаржувати чи ставити під сумнів рішення Конституційного Суду – "не дуже добра річ", і він цього робити не буде. Але:

"Варто розуміти, що багато партнерів по всій планеті не будуть заглиблюватися в тему, вивчати, якими були правила і що означає рішення КС. Що вони зрозуміють – це те, що оскаржується дуже сувора та струнка система (антикорупційна – 24 канал), збудована в Україні".

В ефективності антикорупційних органів України ж Пристайко переконався на власному досвіді, помітивши їхню уважність навіть до дрібних деталей в електронних деклараціях.

Електронне декларування діє в Україні з 2016 року, воно вже довело свою важливість і "дало українцям надію на початок викоренення корупції". Президент Зеленський обіцяв, що держава зможе утримати цю практику.

Якщо ми дозволимо системі (корупційній – 24 канал) повернутися і закріпитися, мені як послу буде неможливо пояснити нашим міжнародним партнерам, як ми могли це дозволити,

– заявив Пристайко.

Коментар пані посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс

"Коли незалежні антикорупційні інституції зазнають таких загроз, для будь-якого лідера важливо висловити підтримку цим інституціям. І президент Зеленський вже зробив це", – зауважила пані Сіммонс. Однак:

"Хтось може сказати, що цього було недостатньо. Міжнародні структури потужно інвестували, щоб допомогти Україні розвинути ці інституції та переконатися, що вони мають надійну основу".

Посол Великої Британії в Україні наголосила, що український уряд мав би відшукати "шлях розв'язання цієї проблеми".

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